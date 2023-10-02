Хроническая болезнь почек

На основании обновленных клинических рекомендаций KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) 2017 года (3), рекомендуется проводить мониторинг сыворотки крови на уровень кальция, уровень фосфатов, ПТГ, витамина D 25-OH, а также проверять активность щелочной фосфатазы, начиная мониторинг со стадии 3a ХБП. Частота мониторинга зависит от тяжести ХБП, выраженности вышеупомянутых нарушений и частоты терапевтических вмешательств. Биопсия кости является наиболее точной процедурой для определения типа почечной остеодистрофии.

Гиперфосфатемию следует лечить с помощью

Диетический рацион питания по ограничению потребления фосфатов

Фосфат-связывающий препарат

Ограничение приема фосфатов с пищей до количества 0,8-1 г в день обычно является достаточным для нормализации уровня фосфата в сыворотке крови у пациентов с рСКФ < 60 мл/мин/1,73 м2. Дополнительные фосфат-связывающие препараты, активные в кишечнике (содержащие и не содержащие кальций), могут быть необходимы для адекватного контроля гиперфосфатемии, которая связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Некальциевые фосфат-связывающие препараты являются предпочтительными для применения у пациентов с гиперкальциемией, предполагаемой адинамической болезнью кости или признаками сосудистой кальцификации при визуализации. Если предписываются кальцийсодержащие фосфат-связующие препараты, то в общем диетические и медикаментозные источники кальция не должны превышать 2000 мг/сут у пациентов с рСКФ < 60 мл/мин/1,73 м2.

При недостатке витамина D следует назначать холекальциферол (витамин D3) или эргокальциферол (витамин D2) для достижения уровня витамина D 25-OH в сыворотке крови до значения около 30–50 нг/мл до тех пор, пока не возникнет гиперфосфатемия или гиперкальциемия.

Оптимальный уровень ПТГ у пациентов с ХБП с 3а по 5 стадию и не находящихся на диализе не известен. Однако если уровень ПТГ постепенно повышается или значительно повышается (в 9 раз выше верхнего значения нормы во время анализа), несмотря на лечение гиперфосфатемии или дефицита витамина D, рекомендуется применять активный аналог витамина D (например, кальцитриол). Типичная начальная доза кальцитриола – 0,25 мкг перорально 3 раза в неделю, с титрованием для поддержания уровня ПТГ в 2–9 раз выше верхнего предела нормы для этого анализа. Уровни ПТГ не коррегируются до нормальных, потому что в этом случае повышается риск адинамической болезни костей.