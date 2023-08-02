Баланит, постит и баланопостит

Баланит – это воспаление головки полового члена, постит – это воспаление крайней плоти, а баланопостит является воспалением крайней плоти и головки члена.

Воспаление головки полового члена наиболее часто встречается у лиц с плохой гигиеной. Оно имеет как инфекционные, так и неинфекционные причины (см. таблицу Причины воспаления полового члена). Часто причину выявить не удается.

У необрезанных мужчин за баланитом следует постит.

Следующие состояния предрасполагают к баланопоститу:

Сахарный диабет

Фимоз (узкая, несмещаемая крайняя плоть)

Фимоз препятствует адекватной гигиене. Анаэробные бактерии могут инфицировать секрет желез крайней плоти, что приведет к воспалению.

Хронический баланопостит увеличивает риск таких заболеваний:

Таблица Причины воспаления полового члена Таблица

Симпомы и признаки баланита, постита и баланопостита Боль, раздражение кожи и препуциальные выделения часто появляются через 2–3 дня после полового акта. В дальнейшем могут развиться фимоз, поверхностные изъязвления и паховая лимфаденопатия.

Диагностика баланита, постита и баланопостита Клиническое обследование и отдельные методы исследования При сборе анамнеза следует уточнить факт использования латексных презервативов. Необходимо осмотреть кожные покровы на предмет наличия поражений, характерных для дерматозов с возможным вовлечением зоны наружных гениталий. Пациентов необходимо обследовать на предмет наличия инфекционных и неинфекционных этиологических факторов, особенно кандидоза. Следует провести анализы крови на содержание глюкозы натощак и гликозилированного гемоглобина (HbA1C).