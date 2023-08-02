Баланит, постит и баланопостит

Баланит – это воспаление головки полового члена, постит – это воспаление крайней плоти, а баланопостит является воспалением крайней плоти и головки члена.
Воспаление головки полового члена наиболее часто встречается у лиц с плохой гигиеной. Оно имеет как инфекционные, так и неинфекционные причины (см. таблицу Причины воспаления полового члена). Часто причину выявить не удается.
У необрезанных мужчин за баланитом следует постит.
Следующие состояния предрасполагают к баланопоститу:
Фимоз (узкая, несмещаемая крайняя плоть)
Фимоз препятствует адекватной гигиене. Анаэробные бактерии могут инфицировать секрет желез крайней плоти, что приведет к воспалению.
Хронический баланопостит увеличивает риск таких заболеваний:
Причины воспаления полового члена
Категория
Примеры
Инфекционные
Вирусная инфекция простого герпеса
Сифилис, первичный или вторичный
Неинфекционные
Ксеротический облитерирующий баланит
Фиксированные лекарственные сыпи
* При реактивном артрите возможно образование плоских, безболезненных язв на головке (balanitis circinata).
Симпомы и признаки баланита, постита и баланопостита
Боль, раздражение кожи и препуциальные выделения часто появляются через 2–3 дня после полового акта. В дальнейшем могут развиться фимоз, поверхностные изъязвления и паховая лимфаденопатия.
Диагностика баланита, постита и баланопостита
Клиническое обследование и отдельные методы исследования
При сборе анамнеза следует уточнить факт использования латексных презервативов. Необходимо осмотреть кожные покровы на предмет наличия поражений, характерных для дерматозов с возможным вовлечением зоны наружных гениталий. Пациентов необходимо обследовать на предмет наличия инфекционных и неинфекционных этиологических факторов, особенно кандидоза. Следует провести анализы крови на содержание глюкозы натощак и гликозилированного гемоглобина (HbA1C).
Лечение баланита, постита и баланопостита
Гигиена и лечение конкретных причин
Иногда промывание препуциального мешка
Иногда обрезание
Необходимо начать гигиенические мероприятия и лечение выявленных специфических заболеваний. Может понадобиться промывание препуциального мешка с целью удаления выделения и тканевого детрита. Если после исчезновения воспаления остается фимоз, необходимо рассмотреть вопрос об обрезании. Обрезание снижает риск баланита и у мужчин, имевших половые контакты с ВИЧ-положительными женщинами, снижает, по-видимому, примерно на 50–60% риск заражения ВИЧ (1).
Справочные материалы по лечению
1. Auvert B, Taljaard D, Lagarde E, et al: Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk: The ANRS 1265 Trial. PLoS Med 2(11):e298, 2005. doi: 10.1371/journal.pmed.0020298