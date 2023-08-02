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Баланит, постит и баланопостит

Авторы:Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Баланит – это воспаление головки полового члена, постит – это воспаление крайней плоти, а баланопостит является воспалением крайней плоти и головки члена.

Воспаление головки полового члена наиболее часто встречается у лиц с плохой гигиеной. Оно имеет как инфекционные, так и неинфекционные причины (см. таблицу Причины воспаления полового члена). Часто причину выявить не удается.

У необрезанных мужчин за баланитом следует постит.

Следующие состояния предрасполагают к баланопоститу:

Фимоз препятствует адекватной гигиене. Анаэробные бактерии могут инфицировать секрет желез крайней плоти, что приведет к воспалению.

Хронический баланопостит увеличивает риск таких заболеваний:

Таблица
Таблица

Причины воспаления полового члена

Категория

Примеры

Инфекционные

Кандидоз

Мягкий шанкр

Хламидийный уретрит

Гонококковый уретрит

Вирусная инфекция простого герпеса

Контагиозный моллюск

Чесотка

Сифилис, первичный или вторичный

Трихомониаз

Неинфекционные

Ксеротический облитерирующий баланит

Контактный дерматит

Фиксированные лекарственные сыпи

Красный плоский лишай

Простой хронический лишай

Псориаз

реактивный артрит*

Себорейный дерматит

* При реактивном артрите возможно образование плоских, безболезненных язв на головке (balanitis circinata).

Симпомы и признаки баланита, постита и баланопостита

Боль, раздражение кожи и препуциальные выделения часто появляются через 2–3 дня после полового акта. В дальнейшем могут развиться фимоз, поверхностные изъязвления и паховая лимфаденопатия.

Диагностика баланита, постита и баланопостита

  • Клиническое обследование и отдельные методы исследования

При сборе анамнеза следует уточнить факт использования латексных презервативов. Необходимо осмотреть кожные покровы на предмет наличия поражений, характерных для дерматозов с возможным вовлечением зоны наружных гениталий. Пациентов необходимо обследовать на предмет наличия инфекционных и неинфекционных этиологических факторов, особенно кандидоза. Следует провести анализы крови на содержание глюкозы натощак и гликозилированного гемоглобина (HbA1C).

Лечение баланита, постита и баланопостита

  • Гигиена и лечение конкретных причин

  • Иногда промывание препуциального мешка

  • Иногда обрезание

Необходимо начать гигиенические мероприятия и лечение выявленных специфических заболеваний. Может понадобиться промывание препуциального мешка с целью удаления выделения и тканевого детрита. Если после исчезновения воспаления остается фимоз, необходимо рассмотреть вопрос об обрезании. Обрезание снижает риск баланита и у мужчин, имевших половые контакты с ВИЧ-положительными женщинами, снижает, по-видимому, примерно на 50–60% риск заражения ВИЧ (1).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Auvert B, Taljaard D, Lagarde E, et al: Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk: The ANRS 1265 Trial. PLoS Med 2(11):e298, 2005. doi: 10.1371/journal.pmed.0020298

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