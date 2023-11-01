Солитарный легочный узел

Целью обследования является диагностика злокачественного новообразования. Сначала выполняется рентгенография органов грудной клетки, затем – КТ.

Рентгенологические признаки, которые указывают на злокачественность образования легочных узелков, включают:

Скорость роста определяется путем сравнения с предыдущими снимками. Если за 2 года и более образование не увеличилось, скорее всего, оно доброкачественное. Если опухоль в течение 21–400 дней увеличилась в два раза, скорее всего, она злокачественная.

Кальциноз указывает на незлокачественное новообразование, особенно, если он расположен центрально (туберкулема, гистоплазмома), концентрически (консолидированный гистоплазмоз) или имеет форму зерен попкорна (гамартома).

Края заостренные или неровные более характерны для рака.

Диаметр < 1,5 см четко указывают на доброкачественность образования; диаметр > 5,3 см – на рак. Однако существуют исключения доброкачественного характера: абсцессы легких, гранелуматоз с полиангиитом, эхинококковые кисты.

Локализация в верхних долях несет более высокий риск развития злокачественности.

В некоторых случаях рентгенография органов грудной клетки позволяет получить необходимую информацию, но чаще всего требуется КТ. С помощью КТ можно дифференцировать образования легких и плевры. При диагностике рака легкого чувствительность КТ составляет 70%, специфичность – 60%.

Основой диагностики солитарных легочных узелков является интервальная визуализация. Конкретные рекомендации по визуализации зависят от размера узелка и от наличия симптома матового стекла, является ли узелок, частично твердым или твердым, а также от индивидуальных факторов риска (курение в анамнезе, воздействие асбеста, семейный анамнез рака легких, пожилой возраст [1]).

Визуализация с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) может помочь дифференцировать злокачественные и доброкачественные узелки. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭT) наиболее часто используется для отоображения узелков, вероятность злокачественности которых является средней или высокой. При диагностике рака чувствительность КТ составляет > 90%, специфичность – примерно 78%. ПЭT-активность можно измерить с помощью стандартизированного уровня поступления (SUV - СУП) (18)F-2-дезокси-2-фтор-D-глюкозы (FDG). Стандартизированный уровень поступления > 2,5 предполагает наличие ракового перерождения, тогда как узелки с уровнем < 2,5, скорее всего, являются доброкачественными. Ложноотрицательные результаты чаще всего отмечаются, когда размер узелков < 8 мм. Ложноотрицательные результаты ПЭТ могут наблюдаться при метаболически неактивных опухолях, а ложноположительные – при инфекциях и воспалительных процессах.

Если данные анамнеза указывают на предположительную инфекционную природу заболевания (например, туберкулез, кокцидиоидомикоз), проводят посев материала на питательную среду.

Варианты инвазивного обследования включают:

Трансторакальную игольную аспирацию под контролем КТ или ультразвука

Гибкая бронхоскопия

Хирургическую биопсию

Хотя рак можно диагностировать с помощью биопсии, окончательным лечением является резекция, и поэтому пациентов с высокой вероятностью рака операбельной формы следует направить на резекцию. Однако все чаще используется бронхоскопическая биопсия медиастинальных лимфатических узлов под контролем ультразвука, и некоторые эксперты рекомендуют ее как менее инвазивный метод диагностики и стадирования рака легкого до проведения резекции.

Трансторакальную игольную биопсию используют при наличии периферических поражений, а также при подозрении на инфекцию, поскольку трансторакальный доступ, в отличие от бронхоскопии, уменьшает риск загрязнения образца микроорганизмами верхних дыхательных путей. Основным недостатком такой биопсии является риск пневмоторакса, который составляет около 10%.

Гибкая бронхоскопия позволяет получить промывные воды и выполнить щеточную, игольную и трансбронхиальную биопсию. Чем больше размер узла и чем центральнее он расположен, тем выше информативность, однако опытные специалисты могут взять образец узла диаметром < 1 см.

В тех случаях, когда менее инвазивные методы не позволяют получить материал для исследования, используется открытая биопсия.