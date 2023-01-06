Обзор инфекций, передающихся половым путем

Инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), представляет собой инфекцию, вызываемую патогеном, который передается через кровь, сперму, вагинальные жидкости или другие жидкости организма во время орального, анального или генитального секса с инфицированным партнером. Заболевание, передающееся половым путем (ЗППП), относится к распознаваемому болезненному состоянию, развившемуся из ИППП (1). ИППП могут быть вызваны рядом микроорганизмов, которые значительно варьируют по размеру, жизненному циклу, восприимчивости к имеющимся методам лечения, а также заболеваниям и симптомам, которые они вызывают.

Бактериальные ИППП включают в себя

Вирусные ИППП включают в себя

Паразитарные инфекции, которые могут передаваться половым путем, включают

Многие другие инфекции, которые не рассматривают первично как ИППП – включая сальмонеллез, шигеллёз, кампилобактериоз, амебиаз, лямблиоз, гепатит (A, B и C), вирусную инфекцию Зика, оспу обезьян и цитомегаловирусную инфекцию – могут передаваться половым путем.

Поскольку половая связь подразумевает тесный контакт с кожей и слизистыми мембранами гениталий, рта и прямой кишки, многие организмы прекрасно передаются между людьми. Некоторые ИППП вызывают воспаление (например, гонорея или хламидийная инфекция) или изъязвление (например, простой герпес, сифилис или мягкий шанкр), которые предрасполагают к передаче других инфекций (например, ВИЧ).

Показатели распространенности ИППП остаются высокими в большинстве стран мира, несмотря на диагностические и терапевтические достижения. В США ежегодно регистрируется более 25 миллионов новых случаев ИППП; около половины из них – среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет (см. также Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Sexually Transmitted Disease Surveillance 2020) (ЦКЗ: "Надзор за заболеваниями, передаваемыми половым путем", 2020).

Факторы, препятствующие контролю ИППП, включают:

Незащищенную половую связь с большим числом партнеров

Трудность обсуждения проблем половой жизни и для врачей, и для пациентов

Недостаточное финансирование для реализации существующих диагностических тестов и методов лечения, а также для разработки новых способов диагностики и лечения

Восприимчивость к повторной инфекции, если оба партнера не лечатся одновременно

Незавершенное лечение, которое может приводить к развитию устойчивых к препарату организмов

Путешествия в разные страны, что облегчает быстрое глобальное распространение ИППП

Справочные материалы 1. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021. doi:10.15585/mmwr.rr7004a1

Симптомы и признаки ИППП Симптомы и признаки ИППП варьируют в зависимости от инфекции. Многие ИППП вызывают поражения половых органов (см. таблицу Дифференциация поражений в области гениталий, передающихся половым путем). Таблица Дифференциация поражений в области гениталий, передающихся половым путем Таблица

Диагностика ИППП Сбор анамнеза и физикальное обследование

Окрашивание по Граму и культуральное исследование или тесты амплификации нуклеиновых кислот (МАНК)

Анализы крови Для оценки факторов риска ИППП используется анамнез, в том числе анамнез половой жизни. Если симптомы связаны с потенциальными ИППП, проводится объективное обследование. Диагностические исследования могут включать анализы крови или сбор материала из очагов или потенциальных мест инфекции для окрашивания по Граму и культивирования или МАНК. Существует множество методик и клинических протоколов для диагностики и лечения ЗППП; иногда диагностические тесты ограниченны или недоступны либо пациент не готов к последующему врачебному наблюдению. Таким образом, идентификация возбудителя может не произойти. В таких ситуациях диагностика основывается на клинических данных.

Лечение ИППП Обычно противомикробные препараты

Лечение осложнений, если есть

Если возможно, одновременное лечение половых партнеров Большинство ИППП можно эффективно лечить антимикробными препаратами. Однако проблема устойчивости к лекарству постоянно возрастает. Клинический диагноз сам по себе может быть использован для определения лечения в следующих ситуациях: Диагностическое тестирование ограничено или недоступно.

Инфекция является тяжелой и лечение в ожидании результатов диагностического теста не может быть отложено.

Клинические подозрения возможной инфекции основываются строго на данных анамнеза или объективного обследования, особенно если наблюдение за пациентом в динамике не дает четких результатов. Пациентам во время лечения бактериальных ИППП следует воздержаться от половых контактов до тех пор, пока инфекция не будет излечена у них и их половых партнеров. Половые партнеры должны быть обследованы и пролечены одновременно. Вирусные ИППП, особенно герпес и ВИЧ-инфекция, как правило, продолжают существовать в организме больного в течение всей жизни. Противовирусные препараты могут контролировать, но еще не излечивать большинство этих инфекций, и пациенты должны быть проконсультированы по вопросам безопасного секса для предотвращения передачи инфекции.

Профилактика ИППП Контроль за ИППП зависит от: Возможностей совместной работы системы здравоохранения и общественности

Соблюдения пациентами правил и гигиены сексуальных отношений

Достаточный доступ к соответствующим лечебным учреждениям и обученному персоналу для диагностики и лечения

Программ здравоохранения по выяснению местонахождения и лечения недавних половых партнеров

Ведения пациентов, проходящих лечение, чтобы гарантировать их излечение Презервативы и вагинальные презервативы или коффердамы при правильном использовании значительно уменьшают риск заболевания некоторыми ИППП. При некоторых заболеваниях и для определенных пациентов допустима прединфекционная профилактика с применением лекарственных препаратов и вакцин. Вакцины недоступны при большинстве ИППП, за исключением вакцин против гепатита А, гепатита B и инфекции вируса папилломы человека.