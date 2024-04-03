Сбор анамнеза у лиц старшего возраста

Знание врача о повседневных заботах пожилого пациента, его социальных обстоятельствах, психических функциях, эмоциональном состоянии и чувстве благополучия помогает сориентироваться и вести разговор. Просьба описать пациентами обычный день раскрывает информацию об их качестве жизни, психических и физиологических функциях. Этот подход является особенно полезным во время первой встречи. Пациентам должно быть предоставлено время для того, чтобы говорить о вещах личного, важного для них значения. Врачи должны также спросить, есть ли у пациентов конкретные проблемы, такие как страх ухудшения жизни. В результате взаимопонимание может помочь врачу лучше общаться с пациентами и членами их семей.

Исследование психического статуса необходимо проводить в начале беседы, чтобы определить адекватность пациента; такое обследование должно проводиться тактично и так, чтобы пациент не смущался, не обижался и не становился в позицию защиты. Регулярное скрининговое обследование для выявления физических и психологических нарушений (см. таблицу Отдельные рекомендации по скринингу для пожилых пациентов) следует проводить ежегодно, начиная с 65 лет. Этот скрининг проводится в рамках программы первичных обследований "Добро пожаловать в Medicare" (Welcome to Medicare Exam) и ежегодно в рамках программы Medicare Annual Wellness Exam (AWE).

Часто вербальные и невербальные признаки становятся ключевыми (например, как больной рассказывает историю, темп речи, тембр голоса, зрительный контакт), и могут предоставить информацию о следующих проблемах:

Депрессия : пожилые пациенты могут пропустить или отрицать симптомы тревожности и депрессии, но выдать их пониженным голосом, через подавленное настроение и даже слезы.

Физическое и психическое здоровье – то, что пациенты говорят о сне и аппетите, может быть показательным.

Прибавка или потеря в весе – врач должен обращать внимание на любые изменения, связанные с тем, как на пациенте сидит одежда или протезы.

Если психическое состояние ухудшилось, то с пациентом следует поговорить наедине, чтобы поощрять обсуждения личностных вопросов. Врачу может также быть необходимым побеседовать с родственником или опекуном, у которых часто иной взгляд на функции, психическое и эмоциональное состояние пациента. Эти беседы можно проводить в присутствии пациента или в его отсутствие.

Врач должен спросить разрешения пациента, прежде чем пригласить на встречу родственника или лица, ухаживающего за пациентом, и объяснить, что такие интервью являются обычным делом. Если происходит разговор только с попечителем, то пациента следует занять какой-либо полезной деятельностью (например, заполнение стандартизированной оценочной анкеты, ответы на вопросы другого члена междисциплинарной группы и так далее).

Если имеются какие-либо подозрения или сомнения, врач должен осторожно разобраться в ситуациях злоупотребления пациентом медицинскими препаратами и фактах жестокого обращения с пациентом со стороны опекуна.