Сбор анамнеза у лиц старшего возраста

Пациенты должны быть проверены на наличие признаков употребления алкоголя, расстройство, которое часто упускается из вида в пожилом возрасте. Признаки алкоголизма включают: смятение при встрече с врачом, гнев, враждебность, запах алкоголя в выдыхаемом воздухе, нарушение равновесия и походки, дрожь, периферическую нейропатию и недостаточность питания. Могут помочь скрининговый опросник и вопросы о количестве и частоте потребления алкоголя.

Гериатрическая версия короткого Мичиганского алкогольного скрининг-теста (The Short Michigan Alcohol Screening Test-Geriatric Version или SMAST-G) — тест из 10 вопросов, предназначенный для людей старше 65 лет (см. "Скрининг на употребление алкоголя и злоупотребление алкоголем у пожилых людей" [Screening for Alcohol Use and Misuse in Older Adults]). Как правило, она является более предпочтительной, чем другие скрининговые анкеты (например, CAGE, AUDIT), которые не были разработаны для пожилых людей. Два или более ответа "да" указывают на возможное наличие алкоголизма.

Общаясь с другими, вы когда-нибудь недооцениваете, сколько пьете? Было ли такое, что после нескольких порций алкоголя Вы иногда не ели или могли пропустить прием еды, потому что не чувствовали себя голодным? Помогает ли приём спиртного уменьшить дрожь или тремор? Бывает ли такое, что алкоголь иногда мешает Вам вспомнить некоторые моменты дня или ночи? Выпиваете ли Вы обычно, чтобы расслабиться или успокоить свои нервы? Выпиваете ли Вы, чтобы отвлечься от проблем? Вы когда-нибудь увеличивали употребление алкоголя после потери близких Вам людей? Бывало ли такое, что врач или медсестра когда-либо высказывали Вам свою озабоченность или обеспокоенность по поводу Вашего употребления алкоголя? Вы когда-нибудь устанавливали правила, чтобы регулировать выпивку? Когда вы чувствуете себя одиноко, помогает ли употребление спиртного?

Пациентам, которые курят табак, необходимо рекомендовать бросить курить, а если они продолжают курение, то не курить хотя бы в постели, потому что пожилые люди с большей вероятностью могут заснуть во время такого курения. Пациенты, которые используют Электронные сигареты и вейп-продукты должны быть предупреждены о риске никотиновой зависимости и повреждении легких.

Пациенты, которые употребляют наркотические и другие вещества (например, алкоголь, марихуану, табак, кофеин, галлюциногены, иногда опиоиды), должны быть предупреждены о риске развития зависимости и возможном взаимодействии с рецептурными и другими лекарственными средствами.