Сбор анамнеза у лиц старшего возраста

Внимание к истории болезни особенно важно у старших людей, потому что история болезни часто более сложная, чем у молодых пациентов, а информацию, возможно, придется собирать из различных источников (см. также Обследование лиц старшего возраста, обзор). Часто требуется больше времени для опроса и обследования пациентов старшего возраста, отчасти потому, что у них может иметься ряд особенностей, мешающих обследованию. Следующие факторы должны учитываться:
Сенсорный дефицит: зубные протезы, очки или слуховые аппараты, если они обычно носятся, должны быть надеты, чтобы облегчить общение во время собеседования. Также эффективны достаточное освещение и устранение зрительного или звукового отвлечения.
Утаивание симптомов: пациенты старшего возраста могут не сообщать о симптомах, которые они ошибочно считают частью нормального старения (например, одышка, нарушения слуха или зрения, проблемы с памятью, недержание физиологических отправлений, нарушение походки, запоры, головокружение, падения). Однако ни один симптом не следует относить на счет нормального старения, пока не будет проведено тщательное обследование и не будут исключены другие возможные причины его появления.
Необычные проявления заболевания: у лиц старшего возраста могут отсутствовать типичные проявления болезни. Вместо этого пожилые пациенты могут указать на неспецифические симптомы (например, усталость, спутанность сознания, потерю веса).
Усугубление функционального расстройства как единственное проявление заболевания. В таких случаях стандартный расспрос может не помочь. Например, когда пациентов спрашивают о суставных симптомах, больные с тяжелым артритом могут не сообщить о болях, отеках или скованности, но если их спросят об изменениях в их деятельности, они могут, например, сообщить, что они больше не гуляют или не являются волонтерами в больнице. Вопросы о продолжительности функционального спада (например, «Как долго вы были не в состоянии ходить по магазинам?») могут предоставить полезную информацию. Выявление лиц, которые только начали испытывать трудности при выполнении элементарных действий в повседневной деятельности (ADLs) или инструментальной деятельности в повседневной жизни (IADL) может открыть больше возможностей для вмешательств с целью восстановления функций или предотвращения их дальнейшего снижения и, таким образом, сохранения независимости.
Затруднения при попытке вспомнить: пациенты могут неточно помнить прошлые болезни, госпитализации, операции и прием лекарств; врачам может потребоваться получить эти данные из других источников (например, от членов семьи, помощника по дому или из медицинской карты).
Страх: люди старшего возраста могут неохотно сообщать о симптомах, потому что они боятся госпитализации, которую они связывают со смертью.
Заболевания и проблемы, связанные с возрастом: депрессия (распространена среди людей старшего возраста, которые являются уязвимыми и больными), кумулятивные потери в пожилом возрасте и дискомфорт из-за какого-либо расстройства могут сделать людей старшего возраста менее склонными предоставлять врачам информацию, связанную со здоровьем. Получить какую-либо информацию о самооценке здоровья у пациентов с нарушением сознания вообще представляется проблематичным.
Беседа с пациентом пожилого возраста
Знание врача о повседневных заботах пожилого пациента, его социальных обстоятельствах, психических функциях, эмоциональном состоянии и чувстве благополучия помогает сориентироваться и вести разговор. Просьба описать пациентами обычный день раскрывает информацию об их качестве жизни, психических и физиологических функциях. Этот подход является особенно полезным во время первой встречи. Пациентам должно быть предоставлено время для того, чтобы говорить о вещах личного, важного для них значения. Врачи должны также спросить, есть ли у пациентов конкретные проблемы, такие как страх ухудшения жизни. В результате взаимопонимание может помочь врачу лучше общаться с пациентами и членами их семей.
Исследование психического статуса необходимо проводить в начале беседы, чтобы определить адекватность пациента; такое обследование должно проводиться тактично и так, чтобы пациент не смущался, не обижался и не становился в позицию защиты. Регулярное скрининговое обследование для выявления физических и психологических нарушений (см. таблицу Отдельные рекомендации по скринингу для пожилых пациентов) следует проводить ежегодно, начиная с 65 лет. Этот скрининг проводится в рамках программы первичных обследований "Добро пожаловать в Medicare" (Welcome to Medicare Exam) и ежегодно в рамках программы Medicare Annual Wellness Exam (AWE).
Часто вербальные и невербальные признаки становятся ключевыми (например, как больной рассказывает историю, темп речи, тембр голоса, зрительный контакт), и могут предоставить информацию о следующих проблемах:
Депрессия: пожилые пациенты могут пропустить или отрицать симптомы тревожности и депрессии, но выдать их пониженным голосом, через подавленное настроение и даже слезы.
Физическое и психическое здоровье – то, что пациенты говорят о сне и аппетите, может быть показательным.
Прибавка или потеря в весе – врач должен обращать внимание на любые изменения, связанные с тем, как на пациенте сидит одежда или протезы.
Если психическое состояние ухудшилось, то с пациентом следует поговорить наедине, чтобы поощрять обсуждения личностных вопросов. Врачу может также быть необходимым побеседовать с родственником или опекуном, у которых часто иной взгляд на функции, психическое и эмоциональное состояние пациента. Эти беседы можно проводить в присутствии пациента или в его отсутствие.
Врач должен спросить разрешения пациента, прежде чем пригласить на встречу родственника или лица, ухаживающего за пациентом, и объяснить, что такие интервью являются обычным делом. Если происходит разговор только с попечителем, то пациента следует занять какой-либо полезной деятельностью (например, заполнение стандартизированной оценочной анкеты, ответы на вопросы другого члена междисциплинарной группы и так далее).
Если имеются какие-либо подозрения или сомнения, врач должен осторожно разобраться в ситуациях злоупотребления пациентом медицинскими препаратами и фактах жестокого обращения с пациентом со стороны опекуна.
Анамнез болезни пациентов старшего возраста
При сборе анамнеза заболевания следует спросить о расстройствах, которые прежде были более обычными (например, ревматическая лихорадка, полиомиелит), и о применении устаревших методов лечения (например, наложении пневмоторакса для лечения кавернозного туберкулеза, применении препаратов ртути для лечения сифилиса). В анамнезе также необходимо уточнить информацию об иммунизации (например, COVID-19, грипп, пневмококк, столбняк), побочных реакциях на иммунизацию и результатах кожного теста на туберкулез. Если пациенты вспоминают, что им были сделаны операции, но не помнят, какие, то необходимо запросить выписку из истории болезни.
Клиницисты должны задавать вопросы, направленные на системный обзор каждой области тела или системы (сравнительный анализ систем организма), чтобы проверить наличие других патологий и общих проблем, о которых пациенты могли забыть упомянуть (см. таблицу Ключи к патологиям пациентов старшего возраста).
Диагностические "ключи" у пожилых пациентов
Орган или система
Симптом
Возможные причины
Кожа
Зуд
Аллергическая реакция, рак, гипертиреоз, желтуха, вши, чесотка, уремия
Голова
Головная боль
Беспокойство, шейный остеохондроз, депрессия, височный артериит, субдуральная гематома, опухоли
Глаза
Покраснение глаз от света ночью
Катаракта, глаукома
Потеря центрального видения
Дегенерация желтого пятна
"Старческое зрение" (пресбиопия)
Снижение способности хрусталика к аккомодации
Потеря периферического зрения
Глаукома, отслойка сетчатки, инсульт
Боль
Височный артериит, глаукома
Уши
Потеря слуха
Вестибулярная шваннома (невринома слухового) нерва, серные пробки, инородное тело наружного слухового прохода, лекарственная ототоксичность (аминогликозиды, аспирин, фуросемид), болезнь Педжета, старческая тугоухость, шумовая травма, опухоль мостомозжечкового угла, вирусная инфекция
Потеря высокочастотного диапазона слуха, часто затрудненное понимание речи
Старческая тугоухость, вызванная возрастными изменениями улитки
Рот
Жжение во рту
Злокачественная анемия, стоматит, гальванизм, артрит височно-нижнечелюстного сустава
Боль от протезов
Плохо подогнанные протезы, рак полости рта
Сухость во рту (ксеростомия)
Системные ревматические заболевания (например, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, системная красная волчанка), обезвоживание, лекарства (например, антидепрессанты, включая трициклические антидепрессанты, антигистаминные препараты, антигипертензивные средства, диуретики), психоактивные препараты или запрещенные наркотики, повреждение слюнных желез вследствие инфекции или лучевая терапия опухолей головы и шеи
Ограничение движения языка
Рак ротовой полости, инсульт
Потеря вкуса
Надпочечниковая недостаточность, лекарственные препараты (антигистаминные антидепрессанты), инфекция рта или носа, опухоли носоглотки, лучевая терапия, табакокурение, ксеростомия
Глотка
Дисфагия
Беспокойство, рак, сужение пищевода, инородноное тело, кольцо Шацкого, инсульт, дивертикул Ценкера
Изменения голоса
Гипотиреоз, дисфункция гортанного нерва, опухоль голосовых связок
Шея
Боль
Остеохондроз шейного отдела позвоночника, расслоение сонной и позвоночной артерий, полимиалгический ревматизм
Грудная клетка
Одышка при нагрузке
Рак, ХОБЛ, функциональная при легочной нагрузке недостаточность, сердечная недостаточность, инфекция
Пароксизмальная ночная отдышка
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сердечная недостаточность
Боль
Стенокардия, беспокойство, расслоение аорты, реберный хондрит, моторные расстройства пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, опоясывающий герпес, инфаркт миокарда, миокардит, перикардит, плевральный выпот, плеврит, пневмония, пневмоторакс
Желудочно-кишечный
Запор без сопровождающих симптомов
Колоректальный рак, обезвоживание, прием лекарственных препаратов или запрещенных препаратов (например, алюминийсодержащие антациды, препараты с антихолинергическим действием, препараты железа, опиоиды, трициклические антидепрессанты), гиперкальциемия (например, вследствие гиперпаратиреоза), гипокалиемия, гипотиреоз, неадекватные физические нагрузки, злоупотребление слабительными, диета с низким содержанием клетчатки
Сопровождающийся болью запор, рвота и прерывистая диарея
Каловый завал, непроходимость кишечника
Недержание кала
Церебральная дисфункция, каловый завал, мальабсорбция, ишемический колит, кишечные опухоли, рак прямой кишки, поражения спинного мозга
Боль в нижней части живота
Дивертикулит, гастроэнтерит, ишемический колит, непроходимость (спастическая, остро развившаяся)
Постпрандиальная боль в животе (2-3 часа после еды, продолжающаяся 1-3 часа)
Хроническая интестинальная ишемия
Ректальное кровотечение
Ангиодисплазия толстой кишки, колоректальный рак, дивертикулез, геморрой, ишемический колит
Мочеполовой
Частое дробное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, вялость струи мочи
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, запор, прием лекарств или запрещенных препаратов (например, антигистаминные препараты, опиоиды), рак простаты, задержка мочи, инфекция мочевыводящих путей
Дизурия с лихорадкой или без
Простатит, инфекция мочевыводящих путей
Полиурия
Несахарный диабет (уменьшение уровня антидиуретического гормона) сахарный диабет, диуретики
Недержание
Цистит, функциональные расстройства, гидроцефалия нормального давления, дисфункция спинного мозга, инсульт, задержка мочеиспускания или переполнение мочевого пузыря, инфекции мочевых путей
Скелетно-мышечные проявления
Боль в спине
Аневризма брюшной аорты, компрессионные переломы, инфекция, метастатический рак, множественная миелома, остеоартрит, болезнь Педжета, пиелонефрит, спинальный стеноз
Боль в проксимальных мышцах
Миопатия, ревматическая полимиалгия, прием статинов
Конечности
Боль в ногах
Перемежающаяся хромота, ночные судороги, остеоартрит, радикулопатия (межпозвонковая грыжа), синдром беспокойных ног
Отечные лодыжки
Если опухоль двусторонняя – сердечная недостаточность, гипоальбуминемия или почечная недостаточность; если односторонняя или двусторонняя – венозная недостаточность
Неврологические симптомы
Изменение психического состояния, сопровождающееся жаром
Бред, энцефалит, менингит, сепсис
Изменение психического состояния без жара
Острое заболевание, когнитивная дисфункция, фекальные завалы, делирий, депрессия, прием лекарств или запрещенных наркотиков, психические расстройства, задержка мочи.
Невозможность выполнения задач, требующих координации мелкой моторики (например, застегивание пуговиц)
Артрит, спондилопатическая цервикальная миелопатия, динамический тремор, паркинсонизм
Чрезмерное потоотделение во время еды
автономную нейропатию,
Падение без потери сознания
Брадикардия, синкопальный вертебральный синдром, невропатия, ортостатическая гипотензия, постуральная нестабильность, тахикардия, транзиторный ишемический приступ, нарушения зрения
Неуверенная походка с динамическим тремором
Болезнь Паркинсона
Онемение с покалыванием в пальцах
Кистевой туннельный синдром, периферическая нейропатия, спондилотическая цервикальная миелопатия
Нарушение сна
Тревога, нарушения циркадных ритмов, депрессия, прием лекарств или запрещенных наркотиков, боль, паркинсонизм, расстройство периодических движений конечностей, апноэ во сне, частое мочеиспускание.
Синкопальное состояние
Аортальный стеноз, сердечная аритмия, гипогликемия, ортостатическая гипотония (особенно лекарственная), судороги
Преходящее торможение речи, мышечной силы, ощущения или зрения
Преходящий ишемический приступ
Тремор
Злоупотребление алкоголя, заболевания центральной нервной системы (например, мозжечковые расстройства, постинсульт), эссенциальный тремор, гипертиреоз, паркинсонизм
Лекарственный анамнез у пожилых пациентов
Лекарственный анамнез должен быть записан, и его копия должна быть выдана пациенту или лицу, ухаживающему за ним. Он должен содержать
Используемые препараты
Дозировка
Схема приема препарата
Врач, назначающий лечение
Причина назначения лекарств
Точный характер любых лекарственных аллергий
Все лекарственные препараты и другие вещества, применяемые пациентом, должны быть задокументированы в медицинской карте, в том числе:
Топические препараты (которые могут всасываться в системный кровоток)
Безрецептурные препараты (которые могут иметь серьезные последствия при злоупотреблении ими, а также могут взаимодействовать с лекарствами, отпускаемыми по рецепту)
Препараты из лекарственных трав (так как многие из них могут негативно взаимодействовать с предписанными и безрецептурными препаратами)
Алкоголь
Кофеин
Другие запрещенные наркотические вещества (например, марихуана)
Пациентов или членов семьи нужно попросить принести на первое посещение все вышеперечисленные лекарства и пищевые добавки, а также делать это периодически при следующих визитах. Таким образом, врач может убедиться, что пациенту назначены определенные лекарственные препараты и они у него есть, однако обладание ими не гарантирует правильное выполнение рекомендаций по их приему. Необходимо подсчитывать количество таблеток в каждой упаковке при каждом посещении больного. Если кто-то другой, а не сам пациент, контролирует прием препаратов, то необходима беседа с этим человеком.
Пациентов следует попросить показать свою способность читать этикетки (часто напечатанные мелким шрифтом), открывать контейнеры (особенно с крышкой, у которой есть функция защиты от детей), проводить лечение с помощью такого устройства, как ингалятор, и распознавать лекарства. Пациентов следует предупредить, чтобы они не помещали свои препараты в одну емкость.
Употребление алкоголя, курение и нецелевое использование препаратов
Пациенты должны быть проверены на наличие признаков употребления алкоголя, расстройство, которое часто упускается из вида в пожилом возрасте. Признаки алкоголизма включают: смятение при встрече с врачом, гнев, враждебность, запах алкоголя в выдыхаемом воздухе, нарушение равновесия и походки, дрожь, периферическую нейропатию и недостаточность питания. Могут помочь скрининговый опросник и вопросы о количестве и частоте потребления алкоголя.
Гериатрическая версия короткого Мичиганского алкогольного скрининг-теста (The Short Michigan Alcohol Screening Test-Geriatric Version или SMAST-G) — тест из 10 вопросов, предназначенный для людей старше 65 лет (см. "Скрининг на употребление алкоголя и злоупотребление алкоголем у пожилых людей" [Screening for Alcohol Use and Misuse in Older Adults]). Как правило, она является более предпочтительной, чем другие скрининговые анкеты (например, CAGE, AUDIT), которые не были разработаны для пожилых людей. Два или более ответа "да" указывают на возможное наличие алкоголизма.
Общаясь с другими, вы когда-нибудь недооцениваете, сколько пьете?
Было ли такое, что после нескольких порций алкоголя Вы иногда не ели или могли пропустить прием еды, потому что не чувствовали себя голодным?
Помогает ли приём спиртного уменьшить дрожь или тремор?
Бывает ли такое, что алкоголь иногда мешает Вам вспомнить некоторые моменты дня или ночи?
Выпиваете ли Вы обычно, чтобы расслабиться или успокоить свои нервы?
Выпиваете ли Вы, чтобы отвлечься от проблем?
Вы когда-нибудь увеличивали употребление алкоголя после потери близких Вам людей?
Бывало ли такое, что врач или медсестра когда-либо высказывали Вам свою озабоченность или обеспокоенность по поводу Вашего употребления алкоголя?
Вы когда-нибудь устанавливали правила, чтобы регулировать выпивку?
Когда вы чувствуете себя одиноко, помогает ли употребление спиртного?
Пациентам, которые курят табак, необходимо рекомендовать бросить курить, а если они продолжают курение, то не курить хотя бы в постели, потому что пожилые люди с большей вероятностью могут заснуть во время такого курения. Пациенты, которые используют Электронные сигареты и вейп-продукты должны быть предупреждены о риске никотиновой зависимости и повреждении легких.
Пациенты, которые употребляют наркотические и другие вещества (например, алкоголь, марихуану, табак, кофеин, галлюциногены, иногда опиоиды), должны быть предупреждены о риске развития зависимости и возможном взаимодействии с рецептурными и другими лекарственными средствами.
Анамнез питания у пациентов старшего возраста
Определяются характер, количество и частота приема пищи. Пациенты, которые едят ≤ 2 раз в день, имеют риск развития недоедания. Врач должен расспросить о следующем:
Использовались ли пациентом специальные диеты (например, с низким уровнем соли, с низким содержанием углеводов) или пациент самостоятельно выбирает характер питания
Употребляются ли пищевые волокна и предписанные или безрецептурные витамины
Наблюдаются ли потеря веса и изменения в размере одежды
Какие суммы приходится тратить пациентам на продукты питания
Имеются ли в доступности от пациента продовольственные магазины, удобно ли устроена кухня
Являются ли употребляемые продукты разнообразными и свежими
Оценить возможности потребления пищи этим человеком (например, возможность жевания, разжевывания и глотания). Нередко причиной последнего являются весьма распространенные у пожилых ксеростомия и/или заболевания зубов. Снижение вкуса или обоняния может снизить удовольствие от еды и также быть причиной гипотрофии. Пациенты с ослабленным зрением, артритами, ограничением подвижности или тремором могут поранить или обжечь себя при попытке приготовления пищи. Пациенты, которые обеспокоены недержанием мочи, могут неадекватно уменьшать потребление жидкости, увеличивая риск обезвоживания.
Анамнез психических заболеваний у пожилых пациентов
Психические расстройства и проблемы с поведением могут быть не так легко обнаружены у пожилых пациентов. Симптомы, которые могут указывать на психическое или поведенческое расстройство у молодых пациентов (например, бессонница, изменения режима сна, запор, когнитивная дисфункция, анорексия, потеря веса, утомляемость, озабоченность функциями организма, повышенное употребление алкоголя) могут иметь другую причину у пожилых людей. Печаль, безнадежность, приступы плача могут свидетельствовать о депрессии. Раздражительность может быть первичным аффективным симптомом депрессии или когнитивной дисфункции. Генерализованная тревога — наиболее распространенное психическое расстройство, встречающееся у пожилых пациентов, которое часто сопровождается депрессией.
Пациенты должны быть подробно опрошены на наличие у них бреда и галлюцинаций (включая психотерапию, институционализацию и электросудорожную терапию), об использовании психоактивных медикаментов или запрещенных веществ, а также о недавних изменениях в обстоятельствах жизни. Многие ситуации: недавняя потеря близкого человека, ухудшение слуха и зрения, изменение места жительства, потеря независимости и прочее – легко могут спровоцировать депрессию.
Необходимо уточнить духовные и религиозные предпочтения пациентов, включая их личную интерпретацию старения, ухудшения здоровья и смерти, потому что эти предпочтения и точки зрения влияют на цели ухода за пациентами и качество их жизни.
Способность к повседневной деятельности пациента старшего возраста
Способны ли пациенты обслуживать себя самостоятельно, нуждаются ли они в некоторой помощи в основных видах деятельности в повседневной жизни (ADLs) или инструментальной деятельности в повседневной жизни (IADLs), или же им требуется полная помощь, определяется в рамках комплексного гериатрического обследования. Пациентам следует задавать открытые вопросы об их способности выполнять разные виды деятельности, или их можно попросить заполнить стандартизированный инструмент оценки, содержащий вопросы об определенных видах деятельности, связанных со специфическими и инструментальными элементарными повседневными действиями по самообслуживанию (например, см. таблицы Модифицированная шкала бытовой активности Каца и Шкала бытовой активности Лаутона).
Модифицированный индекс активностей повседневной жизни Катц (ADL)
Активность
Параметр
Баллы
Прием пищи
Принимает пищу из тарелки в рот без посторонней помощи
Еду может приготовить другой человек
Ест без посторонней помощи
1
Нуждается в частичной или полной помощи во время приема пищи или получает питание внутривенно
0
Одевание
Самостоятельно достает одежду из шкафов и ящиков и надевает вещи и верхнюю одежду, самостоятельно застегивая пуговицы. Может помочь при завязывании шнурков на обуви.
1
Необходима помощь при одевании или необходимость полного одевания с помощью другого человеком
0
Купание (обтирание тела, ванна, душ)
Моется полностью самостоятельно или нуждается в помощи, чтобы помыть только одну часть тела, например, спину, область гениталий или больную конечность.
1
Нуждается в помощи во время мытья более, чем одной части тела, при входе и выходе из ванны или душа, или нуждается в полной помощи
0
*Перемещение
Передвигается в кровати или кресле без посторонней помощи (механические приспособления для перемещения допустимы)
1
Нуждается в помощи посторонних при перемещении с кровати на стул или вовсе не может перемещаться самостоятельно
0
Уход за телом
Ходит в туалет, садится и встает, складывает одежду и моет область гениталий без посторонней помощи
1
Нуждается в посторонней помощи при перемещении в туалет, купании в ванной или использовании подкладного судна или унитаза
0
Континенция
Полностью контролирует мочевой пузырь и кишечник (без случайностей)
1
Частичное или полное недержание кала или мочи
0
*Перемещение является единственной мерой подвижности по шкале ADL Катца.
Оценка 6 баллов указывает на то, что пациент является независимым, 4 - на то, что пациент имеет умеренные нарушения, а 0 - на то, что пациент очень зависим.
Katz S, Downs TD, Cash HR, et al: Progress in the development of the index of ADL. Gerontologist 10 (1):20–30, 1970 as modified by Try this: Best practices in nursing care to older adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing, www.hartfordign.org.
Шкала полезной деятельности повседневной жизни Лоутона
Активность
Описание
Баллы*
Использование телефона
Использует телефон, в том числе, просматривая и набирая телефонные номера
1
Набирает несколько знакомых номеров
1
Отвечает по телефону, но не набирает номер
1
Не использует телефон
0
Покупки в маганизе
Совершает ли все покупки без помощи
1
Покупает мелкие предметы без посторонней помощи
0
Для похода по магазинам требуется сопровождение
0
Не может сделать каких-либо покупок
0
Приготовление пищи
Планирует, готовит и накрывает на стол несложные блюда без посторонней помощи
1
Если дать ингредиенты, готовит соответствующие блюда
0
Разогревает готовые блюда и накрывает на стол или готовит блюда, но не пригодные в пищу
0
Чтобы приготовить пищу и накрыть на стол, нужен помощник
0
Выполняет работу по дому
Выполняет работу по дому без помощи или иногда с помощью, для физически сложных задач (например, мытья окон)
1
Выполняет легкие работы по дому (например, мытье посуды, вытирание пыли)
1
Выполняет легкие работы по дому, но не содержит дом в достаточной чистоте
1
Нуждается в помощи со всеми домашними делами
1
Не выполняет никаких домашних обязанностей
0
Проводит стирку
Отдает белье в стирку без дополнительной помощи
1
Стирает мелкие предметы (например, чулки)
1
Нужен кто-то, чтобы постирать все белье
0
Путешествия, помимо ходьбы
Пользуется общественным транспортом без посторонней помощи, или водит машину
1
Вызывает такси, но не использует другой общественный транспорт
1
Пользуется общественным транспортом в сопровождении помощника
1
Путешествия только на такси или машине, и только если кто-то помог
0
Не путешествует
0
Принимает прописанные лекарства по назначению
Употребляет лекарства в назначенных дозировках и в правильное время без дополнительной помощи
1
Принимает лекарства, как указано, если они подготовлены заранее в отдельной дозировке
0
Не может распределить назначенные лекарства
0
Оперирование деньгами
Оперирует деньгами (например, составляет бюджет, выписывает чеки, оплачивает арендную плату, отслеживает доходы) без дополнительной помощи
1
Покупает необходимые мелкие предметы повседневно, но для банковских операций и крупных покупок нуждается в помощи
1
Не может оперировать деньгами
0
* Людей просят выбрать описание, наиболее близко соответствующее их наиболее высокому функциональному уровню. Задания оцениваются либо в 1 балл (если они могут выполнить задачу), либо 0 баллов (если не могут).
Суммарный балл варьирует от 0 (низкая функция, зависимость) до 8 (высокая функция, независимость) для женщин и от 0 до 5 для мужчин. Баллы показывают зоны потребностей в отношении ухода и поддержки.
Adapted from Lawton MP, Brody EM: Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 9 (3):179–186, 1969.
Социальный анамнез пожилых пациентов
Врачи должны получить информацию об условиях проживания пациентов, в частности о том, где и с кем они живут (например, одни в изолированном доме, в оживленном многоквартирном доме), о доступности их жилья (например, подниматься по лестнице или на холм) и о том, какие виды транспорта им доступны (см. также Социальные проблемы пожилых людей). Владение смартфоном и способность использовать его для доступа к совместному пользованию, доставке еды и другим вспомогательным услугам также должны быть оценены. Эти факторы оказывают решающее влияние на их способность получать питание, помощь по здоровью и другие возможности жизнеобеспечения. Несмотря на нередкие трудности по организации посещения пациента на дому, именно это посещение может предоставить решающую информацию. Например, врач может получить представление о питании по содержанию холодильника и о способности к ПДПЖ по состоянию ванной комнаты.
Определяется количество комнат, номера и типы телефонов, присутствие дыма и детекторов угарного газа, состояние водоснабжения и системы отопления, доступность лифтов, лестниц, кондиционера. Многие факторы риска могут быть легко устранены, например, вероятность падения можно оценить по плохому освещению, скользкой ванне, незакрепленным коврам, сношенной обуви на приподнятом каблуке и т.п.
Ценную информацию можно получить при рассказе пациента о своем типичном времяпровождении, включая такие виды деятельности, как чтение, просмотр телепередач, работа, занятия спортом, увлечения, и взаимодействии с другими людьми.
Врач должен расспросить о следующем:
Частота и характер социальных контактов как лично по телефону, так и в соцсетях (например, друзья, группы пожилых людей), посещения семьи, а также участие в религиозных или духовных мероприятиях
Вождение и доступность других видов транспорта, в том числе услуги по использованию сервиса совместно-попутных поездок
Сиделки и системы социальной поддержки (например, места отправления культа, группы пожилых людей, друзья, соседи), которые доступны для пациента
Возможности и способности членов семьи помочь пациенту (например, их занятость, здоровье, время в пути до места проживания пациента и тд)
Отношении пациента к членам семьи и их отношении к пациенту (в тч их уровень заинтересованности в помощи и готовность помочь)
Принимается во внимание семейное положение пациентов. Вопросы о сексуальных интересах и возможности сексуального удовлетворения должны быть заданы очень чутко и тактично, но являются обязательными. Определяют количество и пол партнеров, оценивают риск инфекций, передающихся половым путем (ЗППП). Многие сексуально активные пожилые люди не знают об увеличении заболеваемости ИППП у пожилых людей и не следуют, или даже не знают о безопасных сексуальных практиках.
Пациентов следует расспросить об уровне образования, занимаемой должности, известных факторах воздействия токсинов, а также о настоящих и прошлых любимых занятиях. Обсуждаются экономические трудности, возникшие после выхода на пенсию, объем фиксированного или иного дохода после смерти супруга (и) или гражданского мужа (жены). Финансовые проблемы или проблемы со здоровьем легко могут привести к потере дома, социального статуса или независимости.
Заблаговременные распоряжения для пациентов пожилого возраста
Все интересы пациента, рекомендованные меры для его дальнейшего жизнеобеспечения должны быть закреплены документально. Так, например, у пациентов уточняют, закреплены ли их права (заблаговременное распоряжение) в случаях, если они станут недееспособными, и, если ничего не было сделано, пациентам порекомендуют закрепить документально эти отношения. Важно приучать пациентов и их доверенных лиц к обсуждению целей ухода, потому что, когда обстоятельства требуют принятия медицинских решений, а предварительная документация недоступна или не соответствует обстоятельствам, что бывает очень часто, можно принять соответствующие решения.
Основные положения
Если не устранить сенсорные дефекты, особенно тугоухость, это неизбежно может помешать сбору анамнеза.
Многие расстройства в пожилом возрасте проявляются только как ослабление определенной функции организма.
Для создания полного представления о характере фармакотерапии в прошлом необходимо попросить пациента или его родственников принести на первый визит и впоследствии приносить периодически все препараты, которые принимает пациент, упаковки от них, рецепты или записи.
Врач должен часто опрашивать сиделок для получения информации о характере функциональной зависимости пожилых людей.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Программа "Медицинское попечение": ежегодное профилактическое обследование состояния здоровья (ЕПО): этот американский ресурс включает основные компоненты комплексной гериатрической оценки и предоставляющий подробную оценку рисков для здоровья, а также персонализированный план профилактики заболеваний.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ): укрепление здоровья пожилых людей: веб-сайт, предоставляющий информацию лицам старшего возраста, лицам старшего возраста с деменцией и лицам, осуществляющим уход за ними, а также информацию об услугах профилактического скрининга и других медицинских вмешательствах