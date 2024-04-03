Краткий обзор обследований для лиц старшего возраста

Оценка состояния пожилых людей, как правило, отличается от стандартного медицинского осмотра. У пожилых пациентов, особенно очень старых или немощных, сбор анамнеза и объективное обследование могут проводиться в разное время, а объективное обследование может потребовать 2 посещения, поскольку такие пациенты быстро устают. (Рекомендации по скринингу у лиц старшего возраста см. в разделе Профилактика заболеваний у лиц старшего возраста).

У лиц старшего возраста также есть различные, часто более сложные проблемы со здоровьем, например, многочисленные заболевания, которые могут потребовать использования многих лекарств (иногда это называют полипрагмазией), и, следовательно, большей вероятности назначения лекарства с высоким риском (см. таблицу Медикаменты, потенциально неприемлемые для лиц старшего возраста).

Раннее выявление проблем может привести к раннему вмешательству, которое может предотвратить ухудшение состояния и улучшить качество жизни, часто с помощью относительно небольших, недорогих вмешательств (например, изменения образа жизни). Таким образом, немощных или хронически больных пациентов старшего возраста лучше всего оценивать с использованием комплексной гериатрической шкалы, включающей в себя оценку функций и качества жизни, проводимую, предпочтительно, членами междисциплинарной группы.

Множественные расстройства В среднем у пациентов старшего возраста имеется 6 диагностируемых расстройств. Патология в одной системе органов может привести к поражению другой системы, усугубляя ухудшение состояния обеих и приводя к инвалидности, зависимости и, если не принять меры, к смерти. к старости, как правило, заканчиваются функциональные и финансовые ресурсы и поддержка родственников и сверстников. Клиницисты также должны обращать особое внимание на некоторые общие гериатрические симптомы (такие как делирий, головокружение, обмороки, падения, нарушение подвижности, потеря веса или аппетита, недержание мочи). Если у пациентов имеется одновременно несколько нарушений, лечение должно быть комплексным (например, постельный режим, хирургическое вмешательство, лекарства); лечение одного заболевания без лечения сопутствующих заболеваний может ускорить их прогрессирование. Особое внимание необходимо уделить тщательному мониторированию состояния, дабы не пропустить ятрогенных расстройств – частых последствий вмешательств различного рода у пожилых. Например, при полном постельном режиме пациенты старшего возраста могут терять от 1 до 3% мышечной массы (что вызывает саркопению и резко снижает подвижность), силы ежедневно теряются, последствием сохранения только постельного режима может стать смертельный исход.

Упущенный или запоздалый диагноз Нарушения, часто встречающиеся у пожилых, нередко упускаются, или диагностика является несвоевременной. Клиницисты должны использовать анамнез, физикальный осмотр и простые лабораторные тесты для активного выявления патологий, которые встречаются только или чаще всего у пациентов старшего возраста (см. таблицу Наиболее частые заболевания, распространенные среди лиц старшего возраста). При ранней диагностике эти заболевания часто легче поддаются лечению. Ранняя диагностика часто зависит от знакомства врача с поведением и историей болезни пациента, включая психическое состояние. Первыми признаками физического нарушения часто являются поведенческие, психические или эмоциональные нарушения. Если врач не учитывает этой закономерности, то начало соматического заболевания он может принять за проявление слабоумия, что приведет к запоздалой или ошибочной диагностике и неэффективному лечению. Таблица Некоторые расстройства, наиболее распространенные среди пожилых людей Таблица

Полипрагмазия Следует часто проверять рецептурные, безрецептурные и запрещенные вещества (включая марихуану), особенно на предмет лекарственных взаимодействий и использования медикаментов, которые считаются нецелесообразными для пациентов старшего возраста. Этот анализ особенно важен при переходе от одного вида лечения к другому, когда требуется сверка лекарств для исключения дублирования, упущенных медикаментов и ошибок в дозировке, а также для выявления лекарств, которые, возможно, уже больше не нужны.