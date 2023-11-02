Метаболическое и бариатрическое хирургическое вмешательство

Наиболее распространенные метаболические и бариатрические процедуры, выполняемые в США, включают следующее:

Такие процедуры, как вертикальная ленточная гастропластика или регулируемое бандажирование желудка, используются редко. Бариатрические хирурги должны быть знакомы с историческими процедурами, потому что хирургические осложнения могут развиться в любое время – от нескольких месяцев до нескольких лет – после операции (1).

Несмотря на растущий процент населения с ожирением, метаболическая и бариатрическая хирургия остается недостаточно используемой. Данная процедура проводится менее 1% пациентов, которые имеют право на хирургическое вмешательство. Телемедицина предоставила больший доступ к предоперационным консультациям; тем не менее общие показатели остаются низкими (2).

Обычно процедуры выполняются минимально инвазивно – как лапароскопически, так и роботизированно, – что, по сравнению с хирургическим вмешательством с открытым доступом, приводит к уменьшению боли и времени заживления. Традиционно, бариатрическая хирургия классифицировалась как ограничительная и/или мальабсорбтивная, по отношению к предполагаемому механизму потери веса. Однако потере веса обычно способствуют другие факторы; например, как процедура шунтирования желудка по Ру (обычно классифицируется как мальабсорбтивная), так и рукавная резекция желудка (традиционно классифицируется как ограничительная) приводят к метаболическим или гормональным изменениям, способствующим быстрому насыщению и потере веса, а также к другим гормональным изменениям (например, увеличение высвобождения инсулина [инкретиновый эффект]), которые, как предполагается, способствуют формированию быстрой ремиссии диабета.

После шунтирования желудка по Ру или рукавной резекции желудка уровни гастроинтестинальных гормонов, таких как глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и пептид YY (PYY) повышаются, что, возможно, способствует появлению чувства насыщения, потере веса и ремиссии диабета. Увеличение инсулинорезистентности происходит сразу после операции, перед значительной потерей веса, из чего можно заключить, что нейрогормональные факторы занимают важное место в ремиссии диабета. Изменения в кишечном микробиоме также могут способствовать изменениям веса после шунтирования желудка по Ру. Метаболическая и бариатрическая хирургия снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Рукавная резекция желудка Рукавная гастрэктомия является наиболее часто используемой в США метаболической и бариатрической хирургической процедурой. Около 80% желудка удаляется, создавая трубчатый желудочный канал, напоминающий банан. Получающийся в результате рукав удерживает меньше пищи и, таким образом, уменьшает количество потребляемых калорий. Пациенты также испытывают меньше голода, что коррелирует со снижением уровня грелина и другими нейрогормональными изменениями. Процедуры технически проще, чем шунтирование, и могут быть выполнены в качестве первого шага в направлении билиопанкреатического шунтирования с дуоденальным переключателем (BPD-DS) или шунтирования с одинарным анастомозом двенадцатиперстно-подвздошной кишки с рукавной резекцией желудка (SADI-S). Рукавная резекция желудка не повреждает тонкую кишку. Редкие, но серьезные осложнения включают протекание рукава и кровотечение. У пациентов также может наблюдаться ухудшение или новое обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру Шунтирование желудка по Ру считается ограничительной и мальабсорбционной процедурой. Небольшая часть проксимальной части желудка отделяется от остальной, создав желудочный мешочек объемом <30 мл. Пища минует часть оставшегося желудка и проксимального отдела тонкой кишки, где она обычно всасывается, уменьшая количество поглощаемой пищи и калорий. Мешок соединен с проксимальным отделом тонкой кишки, узкое отверстие между ними ограничивает скорость опорожнения желудка. Сегмент тонкой кишки, соединенный с обходной частью желудка, прикрепляется к дистальной части тонкой кишки. Такое расположение позволяет желчным кислотам и ферментам поджелудочной железы смешиваться с содержимым желудочно-кишечного тракта, приводя к ограничению мальабсорбции и недостаточности питания. Процедура шунтирования желудка по Ру особенно эффективна при лечении диабета; уровень ремиссии достигает 62% в течение 6 лет после операции (3). Также было показано, что шунтирование желудка по Ру снижает риск заболеваний, связанных с ожирением, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, а также общую смертность и смертность от этих заболеваний (4, 5). Краткосрочные осложнения включают подтекания анастомоза (чаще в области гастроеюнального сочленения) и кровотечение. Демпинг-синдром может возникать после употребления в пищу продуктов с высоким содержанием жира и сахара; симптомы могут включать головокружение, потливость, тошноту, боль в животе и диарею. Долгосрочный риск изъязвления при гастроеюнальном анастомозе может возникнуть у пациентов, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или курят сигареты после гастрошунтирования по Ру. При развитии внутренней грыжи или инвагинации может возникнуть кишечная непроходимость. Операция шунтирования желудка по Ру

Ревизионные операции Для коррекции неадекватной потери веса, восстановления веса или других осложнений, таких как развитие ГЭРБ после рукавной гастрэктомии, все большему числу пациентов проводят ревизионные операции. При гастрошунтировании по Ру ревизия может включать уменьшение малого желудочка или дуоденального сегмента, который прикреплен к желудку. Цель состоит в том, чтобы уменьшить поглощение калорий и питательных веществ. Предоперационное обследование обычно включает эндоскопию и рентгенологическое исследование (например, тест на глотание бария).

Билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключателем (BPD-DS) BPD-DS составляет < 5% бариатрических процедур, проводимых в США, но ежегодное количество процедур увеличивается. Оно обычно назначается пациентам с выраженным патологическим ожирением (ИМТ > 50 кг/м²). Процедура BPD-DS может быть проведена как одна процедура, так и поэтапно (сначала только гастрэктомия, затем, после начальной потери веса, билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключателем). В ходе процедуры шунтируется от двух третей до трех четвертей верхней части тонкой кишки. После рукавной гастрэктомии двенадцатиперстная кишка разделяется только дистально до привратника, а сегмент подвздошной кишки поднимается и анастомозируется к проксимальной части двенадцатиперстной кишки, создавая пищеварительную часть длиной приблизительно 200 см, которая обходит большую часть тонкой кишки и сфинктера Одди (куда поступают желчные кислоты и панкреатические ферменты). В результате снижается усвояемость пищи. Другой отрезанный конец двенадцатиперстной кишки перевязывают, а второй анастомоз делают между оставшейся частью петли и подвздошной кишкой, создавая 100-сантиметровый канал для желчных и панкреатических ферментов, чтобы они могли проникать в дистальный отдел тонкой кишки и облегчать пищеварение. BPD-DS технически сложнее, чем рукавная гастрэктомия или шунтирование желудка по Ру, но она является наиболее эффективной процедурой для снижения веса и разрешения диабета 2 типа. Частота осложнений несколько выше, чем при других процедурах, могут возникнуть мальабсорбция, стеаторея и дефицит питательных веществ. Пациенты должны принимать пищевые добавки и находиться под наблюдением на протяжении всей жизни.

Шунтирование с одинарным анастомозом двенадцатиперстно-подвздошной кишки с рукавной резекцией желудка (SADI-S) Как и BPD-DS, SADI-S включает в себя рукавную гастрэктомию и разделение в первой части двенадцатиперстной кишки. Эта процедура может выполняться в одну или две стадии. Основным отличием является то, что SADI-S характеризуется однопетлевым анастомозом с более длинным общим каналом для абсорбции. Это несколько более простая и быстрая процедура и она имеет меньший риск возникновения дефицита питательных веществ, чем BPD-DS. Но она имеет больший потенциал к ухудшению или развитию новых симптомов гастроэзофагеального рефлюкса. Также из-за отсутствия Ру-петли может возникать желчный рефлюкс.

Эндоскопические процедуры Новые эндоскопические процедуры могут помочь в лечении пациентов, которые не являются кандидатами на хирургическое вмешательство или предпочитают менее инвазивный, нехирургический подход. Может использоваться внутрижелудочный баллон. В желудок помещают ненадувной силиконовый баллон, который затем заполняют физиологическим раствором. Баллон уменьшает объем желудка и способствует насыщению. Через 6 месяцев баллон удаляют. Вначале пациенты теряют вес, но долгосрочный успех ограничен. Эндоскопическая рукавная гастропластика уменьшает размер желудка путем наложения швов изнутри. Поскольку швы сближают складки желудка, создавая сходство с гармошкой, в англоязычной литературе данная процедура еще носит название "accordion procedure". Общая частота осложнений низкая; наиболее распространенные осложнения включают тошноту, желудочно-кишечное кровотечение, подтекание в перигастральной области и накопление жидкости. Рукавная гастропластика имеет более низкую частоту рефлюкса, чем эндоскопическая рукавная гастрэктомия, и процедура потенциально обратима. Пятилетние данные свидетельствуют о стабильной потере веса, тем не менее долгосрочные данные отсутствуют (6).