Метаболическое и бариатрическое хирургическое вмешательство

Метаболическая и бариатрическая хирургия – это хирургическое изменение желудка, кишечника, или их обоих с целью вызывать потерю веса у пациентов с вызванными ожирением метаболическими заболеваниями и их последствиями.
В США каждый год выполняется примерно 260 000 бариатрических операции (1) Разработка более безопасных, минимально инвазивных подходов сделала эту операцию более популярной.
(См. также Ожирение (Obesity)).
Справочные материалы
1. Clapp B, Ponce J, DeMaria, et al: American Society for Metabolic and Bariatric Surgery 2020 estimate of metabolic and bariatric procedures performed in the United State. Aurg Obes Relat Dis 18 (9):1134–1140, 2022. doi: 10.1016/j.soard.2022.06.284 Epub 2022 Jun 26.
Показания к бариатрическим операциям
В 2022 году Американское общество по метаболической и бариатрической хирургии (ASMBS) и Международная федерация по хирургии ожирения и метаболическим нарушениям (IFSO) обновили рекомендации по метаболической и бариатрической хирургии, чтобы включить пациентов с ИМТ > 35 кг/м², независимо от сопутствующих заболеваний, и с ИМТ от 30 до 34,5 кг/м² с метаболическими нарушениями. К сопутствующим заболеваниям относятся следующие:
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Стеатотическая болезнь печени, связанная с метаболической дисфункцией, и стеатогепатит
Псевдоопухоль головного мозга
Заболевания костей и суставов
В обновленных рекомендациях также указано, что пороговые значения ИМТ должны быть скорректированы в азиатских популяциях, и что пациентам с ИМТ ≥ 27,5 кг/м² должно быть предложено хирургическое вмешательство (1).
Метаболическая и бариатрическая хирургия предлагается в рамках программы по снижению веса, которая обычно включает:
Проведение семинаров для провайдеров
Психологическую оценку пациента
Консультацию у хирурга
Консультацию у сертифицированных диетологов
Рутинные лабораторные тесты
Скрининг на обструктивное апноэ сна (ОАС)
Стратификация операционных рисков
Противопоказания включают:
Неконтролируемое психическое расстройство, такое как большое депрессивное расстройство
Текущие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ или алкоголя
Онкозаболевание, не находящееся в стадии ремиссии
Наличие прочих угрожающих жизни расстройств
Неспособность соблюдения рациона с минимальными пищевыми требованиями, в том числе пожизненного восполнения витаминов (при наличии показаний)
Справочные материалы по показаниям
1. Eisenberg D, Shikora SA, Aarts E, et al: 2022 American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) and International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO): Indications for metabolic and bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 18 (12):1345-1356, 2022. doi: 10.1016/j.soard.2022.08.013 Epub 2022 Oct 21.
Виды бариатрических операций
Наиболее распространенные метаболические и бариатрические процедуры, выполняемые в США, включают следующее:
Шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру (ГШ по Ру)
Билиопанкреатическое шунтирование с выключением двенадцатиперстной кишки
Шунтирование с одинарным анастомозом двенадцатиперстно-подвздошной кишки с рукавной резекцией желудка (SADI-S)
Такие процедуры, как вертикальная ленточная гастропластика или регулируемое бандажирование желудка, используются редко. Бариатрические хирурги должны быть знакомы с историческими процедурами, потому что хирургические осложнения могут развиться в любое время – от нескольких месяцев до нескольких лет – после операции (1).
Несмотря на растущий процент населения с ожирением, метаболическая и бариатрическая хирургия остается недостаточно используемой. Данная процедура проводится менее 1% пациентов, которые имеют право на хирургическое вмешательство. Телемедицина предоставила больший доступ к предоперационным консультациям; тем не менее общие показатели остаются низкими (2).
Обычно процедуры выполняются минимально инвазивно – как лапароскопически, так и роботизированно, – что, по сравнению с хирургическим вмешательством с открытым доступом, приводит к уменьшению боли и времени заживления. Традиционно, бариатрическая хирургия классифицировалась как ограничительная и/или мальабсорбтивная, по отношению к предполагаемому механизму потери веса. Однако потере веса обычно способствуют другие факторы; например, как процедура шунтирования желудка по Ру (обычно классифицируется как мальабсорбтивная), так и рукавная резекция желудка (традиционно классифицируется как ограничительная) приводят к метаболическим или гормональным изменениям, способствующим быстрому насыщению и потере веса, а также к другим гормональным изменениям (например, увеличение высвобождения инсулина [инкретиновый эффект]), которые, как предполагается, способствуют формированию быстрой ремиссии диабета.
После шунтирования желудка по Ру или рукавной резекции желудка уровни гастроинтестинальных гормонов, таких как глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и пептид YY (PYY) повышаются, что, возможно, способствует появлению чувства насыщения, потере веса и ремиссии диабета. Увеличение инсулинорезистентности происходит сразу после операции, перед значительной потерей веса, из чего можно заключить, что нейрогормональные факторы занимают важное место в ремиссии диабета. Изменения в кишечном микробиоме также могут способствовать изменениям веса после шунтирования желудка по Ру. Метаболическая и бариатрическая хирургия снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.
Рукавная резекция желудка
Рукавная гастрэктомия является наиболее часто используемой в США метаболической и бариатрической хирургической процедурой. Около 80% желудка удаляется, создавая трубчатый желудочный канал, напоминающий банан. Получающийся в результате рукав удерживает меньше пищи и, таким образом, уменьшает количество потребляемых калорий. Пациенты также испытывают меньше голода, что коррелирует со снижением уровня грелина и другими нейрогормональными изменениями. Процедуры технически проще, чем шунтирование, и могут быть выполнены в качестве первого шага в направлении билиопанкреатического шунтирования с дуоденальным переключателем (BPD-DS) или шунтирования с одинарным анастомозом двенадцатиперстно-подвздошной кишки с рукавной резекцией желудка (SADI-S). Рукавная резекция желудка не повреждает тонкую кишку.
Редкие, но серьезные осложнения включают протекание рукава и кровотечение. У пациентов также может наблюдаться ухудшение или новое обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру
Шунтирование желудка по Ру считается ограничительной и мальабсорбционной процедурой. Небольшая часть проксимальной части желудка отделяется от остальной, создав желудочный мешочек объемом <30 мл. Пища минует часть оставшегося желудка и проксимального отдела тонкой кишки, где она обычно всасывается, уменьшая количество поглощаемой пищи и калорий. Мешок соединен с проксимальным отделом тонкой кишки, узкое отверстие между ними ограничивает скорость опорожнения желудка. Сегмент тонкой кишки, соединенный с обходной частью желудка, прикрепляется к дистальной части тонкой кишки. Такое расположение позволяет желчным кислотам и ферментам поджелудочной железы смешиваться с содержимым желудочно-кишечного тракта, приводя к ограничению мальабсорбции и недостаточности питания.
Процедура шунтирования желудка по Ру особенно эффективна при лечении диабета; уровень ремиссии достигает 62% в течение 6 лет после операции (3). Также было показано, что шунтирование желудка по Ру снижает риск заболеваний, связанных с ожирением, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, а также общую смертность и смертность от этих заболеваний (4, 5).
Краткосрочные осложнения включают подтекания анастомоза (чаще в области гастроеюнального сочленения) и кровотечение. Демпинг-синдром может возникать после употребления в пищу продуктов с высоким содержанием жира и сахара; симптомы могут включать головокружение, потливость, тошноту, боль в животе и диарею. Долгосрочный риск изъязвления при гастроеюнальном анастомозе может возникнуть у пациентов, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или курят сигареты после гастрошунтирования по Ру. При развитии внутренней грыжи или инвагинации может возникнуть кишечная непроходимость.
Операция шунтирования желудка по Ру
Ревизионные операции
Для коррекции неадекватной потери веса, восстановления веса или других осложнений, таких как развитие ГЭРБ после рукавной гастрэктомии, все большему числу пациентов проводят ревизионные операции.
При гастрошунтировании по Ру ревизия может включать уменьшение малого желудочка или дуоденального сегмента, который прикреплен к желудку. Цель состоит в том, чтобы уменьшить поглощение калорий и питательных веществ.
Предоперационное обследование обычно включает эндоскопию и рентгенологическое исследование (например, тест на глотание бария).
Билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключателем (BPD-DS)
BPD-DS составляет < 5% бариатрических процедур, проводимых в США, но ежегодное количество процедур увеличивается. Оно обычно назначается пациентам с выраженным патологическим ожирением (ИМТ > 50 кг/м²). Процедура BPD-DS может быть проведена как одна процедура, так и поэтапно (сначала только гастрэктомия, затем, после начальной потери веса, билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключателем). В ходе процедуры шунтируется от двух третей до трех четвертей верхней части тонкой кишки.
После рукавной гастрэктомии двенадцатиперстная кишка разделяется только дистально до привратника, а сегмент подвздошной кишки поднимается и анастомозируется к проксимальной части двенадцатиперстной кишки, создавая пищеварительную часть длиной приблизительно 200 см, которая обходит большую часть тонкой кишки и сфинктера Одди (куда поступают желчные кислоты и панкреатические ферменты). В результате снижается усвояемость пищи. Другой отрезанный конец двенадцатиперстной кишки перевязывают, а второй анастомоз делают между оставшейся частью петли и подвздошной кишкой, создавая 100-сантиметровый канал для желчных и панкреатических ферментов, чтобы они могли проникать в дистальный отдел тонкой кишки и облегчать пищеварение.
BPD-DS технически сложнее, чем рукавная гастрэктомия или шунтирование желудка по Ру, но она является наиболее эффективной процедурой для снижения веса и разрешения диабета 2 типа. Частота осложнений несколько выше, чем при других процедурах, могут возникнуть мальабсорбция, стеаторея и дефицит питательных веществ. Пациенты должны принимать пищевые добавки и находиться под наблюдением на протяжении всей жизни.
Шунтирование с одинарным анастомозом двенадцатиперстно-подвздошной кишки с рукавной резекцией желудка (SADI-S)
Как и BPD-DS, SADI-S включает в себя рукавную гастрэктомию и разделение в первой части двенадцатиперстной кишки. Эта процедура может выполняться в одну или две стадии. Основным отличием является то, что SADI-S характеризуется однопетлевым анастомозом с более длинным общим каналом для абсорбции. Это несколько более простая и быстрая процедура и она имеет меньший риск возникновения дефицита питательных веществ, чем BPD-DS. Но она имеет больший потенциал к ухудшению или развитию новых симптомов гастроэзофагеального рефлюкса. Также из-за отсутствия Ру-петли может возникать желчный рефлюкс.
Эндоскопические процедуры
Новые эндоскопические процедуры могут помочь в лечении пациентов, которые не являются кандидатами на хирургическое вмешательство или предпочитают менее инвазивный, нехирургический подход.
Может использоваться внутрижелудочный баллон. В желудок помещают ненадувной силиконовый баллон, который затем заполняют физиологическим раствором. Баллон уменьшает объем желудка и способствует насыщению. Через 6 месяцев баллон удаляют. Вначале пациенты теряют вес, но долгосрочный успех ограничен.
Эндоскопическая рукавная гастропластика уменьшает размер желудка путем наложения швов изнутри. Поскольку швы сближают складки желудка, создавая сходство с гармошкой, в англоязычной литературе данная процедура еще носит название "accordion procedure". Общая частота осложнений низкая; наиболее распространенные осложнения включают тошноту, желудочно-кишечное кровотечение, подтекание в перигастральной области и накопление жидкости.
Рукавная гастропластика имеет более низкую частоту рефлюкса, чем эндоскопическая рукавная гастрэктомия, и процедура потенциально обратима. Пятилетние данные свидетельствуют о стабильной потере веса, тем не менее долгосрочные данные отсутствуют (6).
Регулируемое бандажирование желудка
Регулируемое бандажирование желудка редко проводится в США. Чаще у пациентов, которым была проведена эта процедура, удаляют бандаж и проводят рукавную гастрэктомию или шунтирование желудка по Ру.
При регулируемом желудочном бандаже лента устанавливается вокруг верхней части желудка, чтобы разделить желудок на небольшой верхний и более крупный нижний мешочки. Как правило, бандаж регулируют от 4 до 6 раз путем введения физиологического раствора в зону через порт, размещенный подкожно. После введения физиологического раствора бандаж увеличивается в размерах, ограничивая при этом верхний мешок желудка. В результате мешок может вмещать значительно меньшее количество пищи, пациенты едят более медленно, и чувство насыщения наступает раньше. Физиологический раствор можно удалить из бандажа в случае, если возникают осложнения, или наблюдается чрезмерно сильное давление бандажа.
Снижение веса с применением бандажа изменяется и связана с частотой последующего врачебного наблюдения; более частые контрольные проверки могут привести к большей потере веса. Заболеваемость и смертность в раннем послеоперационном периоде ниже, чем при других процедурах. Долгосрочные осложнения включают гастроэзофагеальный рефлюкс, эзофагит, соскальзывание бандажа и эрозии в местах контакта.
Удаление бандажа иногда технически сложно, поскольку вокруг него формируется рубцовая ткань.
Регулируемое бандажирование желудка
Справочные материалы по процедурам
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Предоперационное обследование при метаболической и бариатрической хирургии
Предоперационная оценка состоит из
В максимально допустимой форме проведение диагностики и коррекции сопутствующих заболеваний
Оценка готовности и способности принимать участие в изменении образа жизни
Исключение имеющихся противопоказаний к оперативному вмешательству
Обсуждения послеоперационной диеты и оценки диетологом способности пациента вносить изменения в диету
Выявление любого нежелательного психического расстройства и любых зависимостей, которые могут помешать хирургическому вмешательству, а также выявление и обсуждение потенциальных препятствий на пути к изменению образа жизни во время послеоперационного периода психологом или другим квалифицированным специалистом по психиатрической помощи.
Расширенное предоперационное обследование обычно не требуется, но может быть необходима предоперационная оценка на основании клинических данных и показателей на определенные заболевания (например, гипертония), а также с целью уменьшения возможных рисков.
Легочные заболевания: Пациентам с клиническим подозрением на риск обструктивного апноэ сна необходимо провести полисомнографию и при подтверждении диагноза назначить лечение с применением постоянного положительного давления в дыхательных путях (СРАР). Этот диагноз означает наличие риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Курение повышает риск легочных осложнений, развития язв и желудочно-кишечных кровотечений в послеоперационный период. Курение должно быть прекращено по крайней мере за 6 недель, но предпочтительнее за 1 год до операции для минимизации периоперационных осложнений, а также на неопределенный срок после операции.
Сердечные заболевания: Предоперационная ЭКГ и другие неинвазивные кардиологические исследования рассматриваются, если индивидуальный риск оправдан, даже для бессимптомных пациентов, с целью выявления скрытых болезней коронарных артерий. Даже не смотря на то, что ожирение увеличивает риск легочной гипертензии, эхокардиографию обычно не проводят. Другие виды сердечного обследования обычно не применяют; они проводятся при наличии факторов риска ишемической болезни сердца, операционного риска и общего функционального состояния. Артериальное давление должно обязательно контролироваться перед проведением операции. В послеоперационный период возрастает риск развития острого повреждения почек; поэтому в это время, при необходимости, следует с осторожностью принимать диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА).
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ): если у пациентов присутствуют клинически значимые симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, должна быть проведена предоперационная эндоскопия или визуализационные исследования ЖКТ. Чтобы уменьшить риск образования маргинальных язв, врачи могут выявлять и лечить инфекции, вызванные бактерией хеликобактер пилори Helicobacter pylori, хотя однозначные доказательства необходимости такого лечения до операции отсутствуют.
Печень: повышение уровня печеночных ферментов, особенно аланинаминотрансферазы (АЛТ), является распространенным среди кандидатов на метаболические и бариатрические операции и может указывать на стеатотическую болезнь печени, связанную с метаболической дисфункцией, которая ранее называлась жировой болезнью печени. Клинически значимое и постоянно повышенное содержание печеночных ферментов не должно считаться следствием жировой болезни печени и должно побуждать к исследованию других причин этой патологии. Если во время метаболической и бариатрической операции планируется профилактическая холецистэктомия (для уменьшения фактора риска желчнокаменной болезни), может быть проведено УЗИ печени.
Нарушение метаболизма костной ткани: пациенты с ожирением подвергаются риску развития дефицита витамина D и риску нарушения метаболизма костной ткани, иногда с развитием вторичного гиперпаратиреоза. Пациентов необходимо обследовать и лечить от этих заболеваний до проведения операции, в основном по той причине, что для дооперационного периода часто характерен дефицит витамина D, а в послеоперационной период его усвоение протекает слабо.
Диабет: Поскольку плохо контролируемый диабет увеличивает риск нежелательных операционных последствий, перед операцией следует обязательно контролировать гликемический профиль пациента. Разумный целевой диапазон для HbA1c, соответствующий дооперационному уровню сахара в крови, с которым можно прогнозировать более короткий срок пребывания в стационаре и лучшие результаты бариатрических процедур, составляет 6,5–7,0%.
Питание: пациенты с ожирением подвержены риску дефицита питательных веществ, который может усугубиться в послеоперационный период по причинам изменения пищевых предпочтений и переносимости тех или иных продуктов, изменений кислотности желудка, а также из-за уменьшения абсорбции питательных веществ из тонкой кишки. Рекомендуется регулярное измерение уровня витамина D, витамина B12, фолиевой кислоты и железа. Некоторым пациентам может также быть предписано измерение уровня других биогенных веществ, таких как тиамин (витамин B1).
Репродуктивное здоровье: женщины репродуктивного возраста должны быть проинформированы о том, что их фертильность может улучшиться после операции. Эти женщины должны быть проконсультированы о выборе контрацепции до и после бариатрических процедур и не должны беременеть на протяжении 12–18 месяцев до и после операции. Во время последующих беременностей пациентки, перенесшие мальабсорбционные процедуры, должны находиться под наблюдением диетолога и проходить лабораторные исследования на предмет дефицита питательных веществ.
Риски при метаболическом и бариатрическом хирургических вмешательствах
Степень периоперационных рисков при метаболических и бариатрических вмешательствах значительно ниже, если они проводятся в аккредитованном центре.
Осложнения включают:
Желудочные и/или анастомозные утечки (от 1 до 3%)
Легочные осложнения (например, зависимость от ИВЛ, пневмония, легочная эмболия)
Раневая инфекция
Грыжа послеоперационного рубца
Желудочно-кишечные кровотечения
Брюшная грыжа
Эти осложнения могут повлечь значительную заболеваемость, продление госпитализации и увеличение расходов. Единственным ранним признаком протечки анастомоза может быть тахикардия.
Поздние проблемы могут включать длительную тошноту, рвоту, вызванную непроходимостью тонкого кишечника, и анастомозный стеноз.
Дефицит пищевых веществ (например, белково-энергетическая недостаточность питания, дефицит витамина B12, недостаток железа в организме) могут быть результатом недостаточного питания, недостаточного дополнительного приема биодобавок, или мальабсорбции. Могут развиться метеоризм с неприятным запахом, диарея или оба этих нарушения, особенно после мальабсорбтивных процедур. Нарушается абсорбция кальция и витамина D, в результате чего может возникнуть недостаточность, а иногда гипокальциемия и вторичный гиперпаратиреоз. При продолжительной рвоте, возникает дефицит тиамина.
Пациенты могут иметь симптомы желудочно-пищеводного рефлюкса, особенно после рукавной резекции желудка. Во время быстрой потери веса могут развиваться желчнокаменная болезнь (часто симптоматическая), подагра и почечнокаменная болезнь. Параллельная холецистэктомия рассматривается, если пациенты имеют предоперационное симптоматическое заболевание билиарной системы, но она больше не выполняется профилактически.
У пациентов, которым проводилось метаболическое и бариатрическое вмешательство, возрастает частота психологических расстройств, таких как, например, депрессия. В мета-анализе 2016 года подтверждается рост частоты предоперационных депрессий и сообщается о снижении распространенности и тяжести послеоперационных депрессий (1). В обширном обзоре ретроспективных и проспективных исследований у пациентов после метаболической и бариатрической хирургии была выше, чем у контрольных субъектов, частота самоповреждений и самоубийств; в это могут быть вовлечены различные дооперационные и послеоперационные факторы (2). Число случаев алкоголизма также, по-видимому, увеличивается после бариатрической хирургии (3).
Пищевые привычки могут быть нарушены. Адаптация к новым пищевым привычкам затруднена.
Справочные материалы по рискам
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2. Castaneda D, Popov VB, Wander P, et al:Risk of suicide and self-harm is increased after bariatric surgery—A systematic review and meta-analysis. Obes Surg 29 (1):322–333, 2019. doi: 10.1007/s11695-018-3493-4
3. Heinberg LJ, Ashton K, Coughlin J: Alcohol and bariatric surgery: review and suggested recommendations for assessment and management. Surg Obes Relat Dis 8 (3):357-363, 2012. doi: 10.1016/j.soard.2012.01.016
Прогноз при метаболическом и бариатрическом хирургическом вмешательстве
В клиниках, аккредитованных Американским обществом бириатрической хирургии как центры передового опыта (COE), общий показатель послеоперационной внутригоспитальной смертности составлял 0,08% (1). Тем не менее, некоторые данные показывают, что более низкие показатели серьезных осложнений определяются более точно по количеству процедур, проведенных в больнице, и по хирургическому составу, чем по статусу Центра передового опыта. Риск смерти, связанный с бариатрической хирургией, составляет около 0,1%; общий риск серьезных осложнений составляет около 4%. Для большинства пациентов риск ожирения и его осложнений перевешивает непосредственный риск хирургического вмешательства (2).
Факторы, обуславливающие более высокий риск смертности, включают тромбоз глубоких вен, легочную эмболию, синдром обструктивного апноэ сна и плохое функциональное состояние. Другие факторы, такие как тяжелая стадия ожирения (ИМТ> 50), пожилой возраст, принадлежность к мужскому полу, также были связаны с более высоким риском, но доказательства этого противоречивы.
Средний показатель снижения веса зависит от вида процедуры.
При рукавной резекции желудка потеря избыточного веса составляет
от 33 до 58% в течение 2 лет
от 58 до 72% в течение 3-6 лет
При шунтировании желудка с гастроеюноанастомозом по Ру потеря избыточного веса составляет
от 50 до 65% в течение 2 лет
Снижение веса после шунтирования желудка по Ру продолжается до 10 лет.
При BPD-DS и SADI-S пациенты теряют
75–90% избыточной массы тела
У людей с тяжелым ожирением (≥ 50 кг/м²) потеря веса больше после BPD-DS, чем после шунтирования желудка по Ру (3).
Сопутствующими заболеваниями, способными ослабевать или исчезать после проведения метаболической и бариатрической хирургии, являются большое количество сердечно-сосудистых факторов риска (например, дислипидемии, артериальной гипертензии, сахарного диабета), сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, обструктивное апноэ сна, остеоартрит и депрессия. Особенно высока вероятность ремиссии диабета (например, у 62% пациентов в течение 6 лет после шунтирования желудка по Ру [4]). Общая смертность уменьшается на 25%, в первую очередь по причине уменьшения смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
Справочные материалы по прогнозам
1. Gebhart A, Young M, Phelan M, Nguyen NT: Impact of accreditation in bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 10 (5):767–773, 2014. doi: 10.1016/j.soard.2014.03.009 Epub 2014 Mar 15.
2. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery: Metabolic and Bariatric Surgery. Published 2021. По состоянию на 31.1023 г.
3. Prachand VN, Davee RT, Alverdy JC: Duodenal switch provides superior weight loss in the super-obese (BMI ≥ 50 kg/m2) compared with gastric bypass. Ann Surg 244 (4):611–619, 2006. doi: 10.1097/01.sla.0000239086.30518.2a
4. Courcoulas AP, King WC, Belle SH, et al; Seven-year weight trajectories and health outcomes in the Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (LABS) study. JAMA Surg. 153 (5), 20:427–434. doi: 10.1001/jamasurg.2017.5025.
Последующее наблюдение после бариатрической операции
Регулярное, длительное врачебное наблюдение после метаболической и бариатрической хирургии помогает обеспечить надлежащее снижение веса и предотвратить появление осложнений. После шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру и рукавной резекции желудка, cостояние пациентов следует контролировать каждые 4–12 недель во время быстрого снижения веса (как правило, в течение первых 6 месяцев после операции), а в дальнейшем - каждые 6-12 месяцев.
Контролируют массу тела и артериальное давление, и пересматривают привычки в еде. В строго соблюдаемые интервалы проводят анализы крови (обычно уровни эритроцитов, электролитов, глюкозы, азота мочевины, креатинина, альбумина и уровни белка) и печеночные тесты. Следует проводить контроль уровней гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и липидов в случае, если они не были в норме до операции. В зависимости от типа процедуры необходим также контроль уровня витаминов и минеральных веществ, в том числе кальция, витамина D, витамина B12, фолиевой кислоты, железа и тиамина (витамина B1). По причине риска развития вторичного гиперпаратиреоза также следует проверять уровни гормонов паращитовидной железы. После рукавной резекции желудка или шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру следует измерять плотность костной ткани.
В период быстрой потери веса после операции врачи должны проверять любые изменения в реакции пациента на гипотензивные средства, инсулин, пероральные гипогликемические или гиполипидемические препараты.
Пациентов необходимо регулярно обследовать на выявление депрессии и употребление алкоголя, особенно, если им злоупотребляли перед операцией.
Для минимизации риска гипогликемии (вследствие повышения инсулиночувствительности после бариатрической операции) у пациентов с сахарным диабетом, врачи должны скорректировать дозу инсулина и уменьшить дозу пероральных гипогликемических препаратов (особенно сульфонилмочевины), или остановить их прием после шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру или рукавной резекции желудка.
Основные положения
Рассмотрите возможность проведения операции по снижению веса, если у пациента ИМТ > 35 кг/м² или ИМТ > 30 кг/м² плюс сопутствующие заболевания, связанные с ожирением (например, диабет, гипертензия, обструктивное апноэ сна, липидный профиль высокого риска).
Противопоказаниями к метаболической и бариатрической хирургии являются неконтролируемые психические расстройства (например, глубокая депрессия), расстройства, связанные с употреблением наркотиков или алкоголя, рак, не находящийся в стадии ремиссии, или другое угрожающее жизни заболевание, а также неспособность соблюдать требования к питанию (включая пожизненную замену витаминов, если это показано).
Рукавная гастрэктомия в настоящее время является наиболее часто используемой метаболической и бариатрической хирургической процедурой в США.
Следует осуществлять регулярный мониторинг пациентов после операции на предмет поддержания снижения веса, нормализации состояний сопутствующих заболеваний, связанных с весом, а также осложнений после хирургического вмешательства (таких, как дефицит питательных веществ, нарушение метаболизма костной ткани, подагра, желчнокаменная болезнь, нефролитиаз, депрессия, расстройства, связанные с употреблением алкоголя).