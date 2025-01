Vacina contra influenza

A vacina contra a gripe é recomendada para

Todas as pessoas a partir de 6 meses de idade

(Consulte CDC: Esquema de imunização de crianças e adolescentes por idade e CDC: Recomendações para pessoas a partir de 19 anos de idade.)

A vacina contra a gripe é habitualmente aplicada como uma injeção do vírus inativado no músculo. Ela também se encontra disponível na forma de spray nasal que contém o vírus vivo, porém enfraquecido (atenuado).

A epidemia da gripe geralmente começa no fim de dezembro ou no meio do inverno. Portanto, o melhor período para aplicar a vacina é de setembro até novembro. Foi desenvolvida uma vacina contra a influenza aviária (gripe aviária) caso o vírus consiga se espalhar de pessoa a pessoa.

Para pessoas a partir de 65 anos de idade, é recomendada uma vacina contra a gripe que tenha uma dose mais elevada do vírus inativado. Ela é aplicada na forma de injeção.

O principal motivo para não administrar nenhuma das vacinas contra a gripe a alguém é

Uma reação alérgica séria com risco à vida (como uma reação anafilática) a algum componente da vacina (exceto ovos) ou a uma dose anterior de qualquer vacina contra a gripe.

Alguns outros quadros clínicos podem afetar se e quando as pessoas são vacinadas (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?). Por exemplo, a vacina em spray nasal, que contém vírus vivos enfraquecidos, não é administrada a:

Crianças com menos de 2 anos de idade ou pessoas com mais de 50 anos

Pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, como aquelas com infecção por HIV

Gestantes

Pessoas que não têm baço ou cujo baço não funciona bem

Crianças ou adolescentes que tomam aspirina ou outros medicamentos que contêm salicilatos

Pessoas em contato próximo ou que cuidam de uma pessoa com um sistema imunológico enfraquecido (a menos que o contato seja evitado durante sete dias após receberem a vacina)

Pessoas que têm um implante coclear ou um vazamento de líquido cefalorraquidiano

Pessoas que tomaram medicamento antiviral para a gripe nos dois dias anteriores

Crianças entre 2 e 4 anos de idade se tiverem asma ou tiverem apresentado sibilos ou episódios de asma nos últimos doze meses

Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada.

A vacina contra a gripe pode conter pequenas quantidades de ovos, pois muitas das formulações são feitas de vírus desenvolvidos em ovos. De acordo com os CDC, pessoas com histórico de alergia a ovos devem receber a vacina contra a gripe, independentemente da gravidade de qualquer reação anterior a ovos. Qualquer vacina contra a gripe que seja recomendada com base na idade e no estado de saúde da pessoa pode ser usada. As pessoas devem receber todas as vacinas, incluindo a vacina contra a gripe, de profissionais de saúde que tenham acesso ao equipamento adequado necessário para reconhecer e tratar uma reação alérgica séria.