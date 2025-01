Ferramentas de prevenção

Exames preventivos são aqueles exames feitos em pessoas que têm risco de apresentar uma determinada doença, mas não apresentam os sintomas (consulte também Decisões sobre exames médicos, Exames preventivos). Os exames preventivos podem permitir que o médico detecte uma doença precocemente e inicie o tratamento precocemente. Às vezes, o tratamento precoce impede que a doença se torne fatal. Por exemplo, anomalias no colo do útero ou cólon podem ser diagnosticadas e curadas antes de se tornarem cancerosas.

Os programas preventivos têm reduzido muito o número de mortes associadas com algumas doenças. Por exemplo, as mortes devido ao câncer do colo do útero, que no passado eram a causa mais comum de morte por câncer entre as mulheres americanas, diminuíram em 75% desde 1955. No entanto, essa redução varia de acordo com a região, dependendo da disponibilidade e do preço dos exames preventivos e de outros fatores. Os exames preventivos também podem detectar distúrbios que não têm cura, mas que podem ser tratados antes de causarem danos muito mais graves (por exemplo, hipertensão arterial).

As recomendações sobre exames preventivos geralmente se originam de organizações governamentais ou profissionais e tomam por base os melhores resultados de pesquisa disponíveis. Entretanto, organizações diferentes fazem, por vezes, recomendações distintas. Há vários motivos justificando recomendações diferentes. Até mesmo os melhores resultados de pesquisa nem sempre são conclusivos. Além disso, as recomendações de exames preventivos precisam levar em conta quanto risco e quanta despesa as pessoas estão dispostas a aceitar, fatores que não podem ser calculados com exatidão. Assim, as decisões sobre os exames preventivos são individualizadas. A pessoa deve discutir o exame preventivo com o médico para definir o que é melhor para ela.

As pessoas talvez pensem que todos os exames capazes de detectar uma doença grave devem ser realizados. Os exames preventivos podem oferecer grandes benefícios. No entanto, eles também podem criar problemas. Por exemplo, os resultados dos exames preventivos são às vezes positivos em pessoas que não têm doença. Assim, algumas dessas pessoas precisam realizar outros exames de acompanhamento e/ou tratamentos que são desnecessários, costumam ser caros e, às vezes, são dolorosos ou nocivos.

Às vezes, o exame preventivo detecta alterações que não podem ser tratadas ou que não precisam de tratamento. Por exemplo, o câncer da próstata frequentemente cresce tão lentamente que, em idosos, é improvável que o câncer afete sua saúde antes de falecerem por outra causa. Nesses casos, o tratamento pode ser pior que a doença. Outro exemplo envolve realizar exames de tomografia computadorizada (TC) de corpo inteiro para detecção de câncer em todas as pessoas. Essa abordagem não é recomendada porque ela não apresenta benefícios (como salvar vidas) que excedam os riscos (por exemplo, os distúrbios causados pela exposição à radiação, incluindo câncer). Além disso, quando a pessoa fica sabendo que talvez tenha uma doença grave ela pode ficar ansiosa, e a ansiedade pode afetar a saúde.

Por causa desses problemas, os exames preventivos são recomendados apenas quando:

A pessoa tem algum risco real de desenvolver o distúrbio.

O exame preventivo for exato.

A doença pode ser tratada com mais eficácia quando diagnosticada antes de os sintomas surgirem.

Os benefícios de seguir um programa de exames preventivos adequado à saúde fazem com que ele tenha uma boa relação custo x benefício.

Alguns exames preventivos (tais como exames para câncer do colo do útero e do cólon) são recomendados para todas as pessoas de uma determinada idade ou sexo. No caso de pessoas com risco aumentado devido a outros fatores, talvez lhes seja recomendado realizar os exames em uma idade mais nova ou em intervalos mais frequentes do que é recomendado para pessoas em risco intermediário, ou outros exames podem ser recomendados. Por exemplo, recomenda-se que pessoas com histórico familiar de câncer colorretal ou com uma doença que aumente a probabilidade de desenvolvê-lo (tal como a colite ulcerativa) realizem uma colonoscopia preventiva com frequência maior que a recomendada para pessoas com risco intermediário. Se uma mulher tiver parentes próximos que tiveram câncer de mama (histórico familiar), talvez lhe seja recomendado realizar exames preventivos para câncer de mama com ressonância magnética (RM), além da mamografia.

Algumas medidas preventivas são recomendadas para pessoas com determinadas doenças. Por exemplo, pessoas com diabetes devem examinar os pés pelo menos uma vez ao dia quanto à presença de vermelhidão e ulcerações, as quais, se ignoradas, podem resultar em infecção grave e até em amputação.