Considerações gerais sobre transtornos por uso de substâncias

A Lei Abrangente de Controle e Prevenção Contra o Abuso de Drogas (ou Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act), também chamada de Lei de Substâncias Controladas (Controlled Substances Act), foi decretada nos Estados Unidos em 1970 e foi alterada com o passar dos anos para regulamentar a fabricação e a distribuição de classes específicas de medicamentos ou substâncias controladas (consulte a tabela Alguns exemplos de substâncias controladas).

As substâncias controladas são divididas em cinco tabelas de classificação (ou classes) tomando por base seu potencial de abuso, seu grau de aceitação para uso médico e seu grau de segurança quando são usadas sob supervisão médica. As drogas de Classe I são consideradas as mais nocivas e, portanto, são as mais rigidamente controladas. As drogas de Classe V são consideradas as menos nocivas e podem ser facilmente encontradas. As tabelas de classificação podem variar entre os governos federal e estadual (consulte também as Tabelas de classificação de drogas da Agência de combate às drogas (Drug Enforcement Administration) dos EUA).