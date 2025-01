Os procedimentos gerais são, igualmente, muito importantes.

O ambiente deve ser mantido tão tranquilo quanto possível. Deve ser bem iluminado para permitir que as pessoas reconheçam o que e quem está em seu quarto e onde elas estão. Colocar relógios, calendários e fotografias dos familiares no quarto pode ajudar com a orientação. Em todas as oportunidades, os funcionários e membros da família devem tranquilizar as pessoas e lembrá-las do horário e do local. Os procedimentos devem ser explicados antes e ao serem realizados. As pessoas que precisam de óculos ou aparelhos auditivos devem ter acesso a isso.

Pessoas com delirium são propensas a apresentar vários problemas, como desidratação, desnutrição, incontinência, quedas e úlceras de decúbito. É necessário muito cuidado da parte de todos para evitar essas complicações. Desta forma, as pessoas idosas podem se beneficiar do tratamento gerido por uma equipe interdisciplinar, que inclui um médico, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, enfermeiros e assistentes sociais.