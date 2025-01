A internação

A todas as pessoas que são internadas no hospital é perguntado se elas têm um testamento em vida que documenta suas preferências de reanimação e quais são elas, mesmo que estejam no hospital por problemas menos graves e sejam saudáveis caso contrário. Portanto, as pessoas não devem presumir que essa pergunta significa que elas estão gravemente enfermas.

As medidas de reanimação incluem as seguintes:

Ressuscitação cardiorrespiratória (RCP)

Choques elétricos no coração

O uso de determinados medicamentos

Inserção de um tubo para respiração na garganta (intubação) e uso de um aparelho para ajudar na respiração (ventilação mecânica)

Inserção de uma sonda de alimentação no estômago e fornecimento de nutrição

A decisão sobre as medidas de reanimação é bastante pessoal e depende de muitos fatores, incluindo a saúde da pessoa, a expectativa de vida, objetivos, valores, crenças religiosas e filosóficas e pensamentos de familiares. Idealmente, as pessoas devem decidir por conta própria após discutir os problemas com seus familiares, médicos e outras pessoas. Elas não devem permitir que outras pessoas tomem essa decisão em seu lugar.

É possível que a pessoa decida que não quer ser reanimada, caso seja idosa e acredite ter vivido suficientemente ou caso apresente uma doença grave com uma curta expectativa de vida ou uma doença que comprometa sua qualidade de vida. É possível que o médico sugira à pessoa que considere não receber medidas de reanimação caso apresente uma doença terminal ou uma doença que faça com que o retorno a uma qualidade de vida aceitável seja improvável após a reanimação. Caso a pessoa seja contra a reanimação, o médico registra no prontuário uma Ordem de Não Reanimar ou Ordem de Não Ressuscitar (ONR).

A decisão contra medidas de reanimação não significa que não haverá tratamento. Por exemplo, as pessoas que possuem uma ordem de não reanimar ou ONR ainda recebem tratamento para todas as suas outras doenças até que o coração pare de bater ou até que ela pare de respirar. Cuidados de conforto e tratamento para a dor são sempre administrados e se tornam o foco primário dos profissionais de saúde, conforme as pessoas se aproximam do final da vida.

Se a pessoa indicar que não sabe como responder, os médicos presumem que ela deseja receber todas as medidas de reanimação.

A pessoa pode mudar sua decisão sobre as medidas de reanimação em qualquer momento, bastando informar seu médico. Ela não precisa explicar por que mudou de ideia.

Idealmente, as medidas de reanimação restaurariam as funções normais do corpo, e a assistência com respiração e outros suportes não seria mais necessária. No entanto, ao contrário do que costuma ser mostrado pelos meios de comunicação, essas medidas têm graus variados de sucesso, dependendo da idade e do quadro clínico geral da pessoa. Esses esforços tendem a ser mais bem-sucedidos em pessoas jovens e mais saudáveis e têm muito menos sucesso em idosos e em pessoas com uma doença grave. No entanto, não existe um modo certeiro de prever quem terá sucesso após a reanimação e quem não terá.

Além disso, a reanimação pode causar problemas. Por exemplo, fraturas de costela podem resultar de compressões do tórax e, se o cérebro não obtiver oxigênio suficiente por muito tempo enquanto as pessoas são reanimadas, elas podem sofrer lesões cerebrais.

Se o paciente indicar que não deseja ser reanimado (uma ONR), um bracelete de plástico é colocado em seu pulso e mantido durante a internação para indicar sua preferência. Além disso, o médico preenche um formulário chamado Condutas profissionais para tratamento de prolongamento da vida (POLST, do inglês Provider Orders for Life-Sustaining Treatment) para indicar que esse paciente não deseja ser reanimado. As pessoas recebem esse formulário para seus registros. Então, após receberem alta, as pessoas que apresentam uma doença grave podem deixar esse formulário em um lugar evidente em casa (por exemplo, na geladeira), caso sejam encontradas inconscientes em casa pelos técnicos de emergência. Programas formais de conduta médica referentes ao tratamento de prolongamento da vida e programas similares não existem em todos os estados ou na comunidade, mas seu desenvolvimento está aumentando rapidamente.