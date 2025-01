Erros nos cuidados hospitalares

Quando as pessoas estão no hospital, podem ocorrer erros de tratamento. No hospital, os cuidados são complicados, o ambiente é estressante, muitas pessoas e sistemas diferentes precisam trabalhar juntos e talvez seja pedido aos profissionais de saúde que trabalhem em condições que causam fadiga e/ou privação do sono. Como resultado, os cuidados hospitalares não são tão seguros quanto deveriam ser. Alguns especialistas afirmam que erros médicos preveníveis contribuem para causar a morte de até 250.000 pessoas nos Estados Unidos todos os anos (embora nem todos os especialistas concordem com isso). Os erros médicos são uma das principais causas de morte nos Estados Unidos.

Dentre os erros, podemos citar:

Administração do medicamento incorreto, da dose incorreta ou de um medicamento ao qual à pessoa é alérgica

Agendar exames ou administrar medicamentos para a pessoa errada

Realizar um procedimento cirúrgico no lado errado ou na parte errada do corpo

Ignorar resultados de exames importantes

Na última década, os hospitais nos Estados Unidos progrediram bastante na elaboração de sistemas para identificar e evitar erros no tratamento.

No entanto, uma das melhores formas de ajudar a evitar erros é a participação das pessoas em seu tratamento fazendo perguntas e aprendendo sobre seu tratamento. As medidas que podem ser adotadas incluem

Fornecer uma lista exata dos medicamentos que a pessoa utiliza em casa

Fornecer uma lista dos medicamentos aos quais é alérgica

Compreender por que determinados medicamentos são administrados no hospital e por que os exames estão sendo realizados

Aprender os nomes dos medicamentos que estão sendo receitados e administrados, bem como as doses e o número de vezes que os medicamentos são administrados diariamente

Toda vez que um enfermeiro administrar um medicamento, perguntar ao enfermeiro o nome do medicamento e por que ele está sendo administrado

Perguntar sobre os resultados dos exames que foram realizados

Pedir aos profissionais de saúde que lavem as mãos antes de fazer um exame

Pedir aos membros da equipe do hospital que a chamem pelo nome

Obter uma lista por escrito dos medicamentos que devem tomar e das instruções pós-alta

Garantir que ela, o médico e o cirurgião estejam de acordo e saibam exatamente o que será realizado durante qualquer procedimento cirúrgico

Fazer perguntas caso algo não pareça certo

Pedir que um familiar ou amigo esteja com ela e faça perguntas em seu nome

A pessoa tem o direito de saber se houve um erro em seu tratamento. Se houve um erro, ela deve pedir ao médico ou enfermeiro que