A alta do hospital

Assim que a pessoa tiver se recuperado suficientemente ou puder ser adequadamente tratada em algum outro lugar, ela receberá alta do hospital.

Para determinar quando a pessoa deve receber alta, o médico avalia o risco de ela desenvolver um problema devido à hospitalização (por exemplo, contrair uma infecção) em comparação aos benefícios de ser tratada no hospital.

Se a pessoa puder ser adequadamente tratada fora do hospital, geralmente é melhor ela ficar em casa, mesmo que a doença que a levou ao hospital não esteja completamente resolvida.

A pessoa pode concluir o tratamento fora do hospital se

Ela conseguir consumir alimentos, água e medicamentos pela boca.

Ela conseguir obter os medicamentos receitados.

Os medicamentos conseguirem reduzir ou tornar tolerável a dor (mas não necessariamente aliviá-la completamente).

Ela conseguir se mover pela residência e cuidar de si própria ou se tiver a ajuda necessária.

O quadro não precisa mais de monitoramento diário avançado com equipamento hospitalar.

Consultas de acompanhamento com os médicos tiverem sido agendadas.

Antes da alta hospitalar, os membros da equipe podem avaliar a capacidade do paciente de se mover com segurança e fazer perguntas para determinar se haverá probabilidade de o paciente precisar de mais ajuda após a alta. Um planejador da alta ou um assistente social no hospital podem prever quais problemas são prováveis e fazer sugestões sobre eles e providenciar os serviços necessários de assistência médica domiciliar, que podem incluir um enfermeiro domiciliar, um fisioterapeuta domiciliar e equipamento, como cadeira de rodas ou banco de chuveiro. No entanto, a pessoa e seus familiares devem estar envolvidos nos planos para garantir que eles são adequados.

Se tratamento adicional for necessário temporária ou permanentemente depois de uma internação, o paciente geralmente será enviado para outra instituição. É possível que o paciente precise ir a uma instituição de reabilitação ou a uma casa de repouso (uma unidade de cuidados especializados).

Antes de sair do hospital, a pessoa ou os familiares devem ter certeza de que receberam instruções detalhadas para os cuidados pós-alta e que entendem as instruções. Eles devem obter um cronograma por escrito para a administração de todos os medicamentos e para as consultas de acompanhamento. A menos que esse tipo de providência tenha sido tomada antes da alta, o paciente deve ligar para seu médico habitual para marcar uma consulta de acompanhamento assim que chegar em casa. É importante que o paciente informe ao enfermeiro ou atendente que está marcando o horário que ele acabou de receber alta do hospital e que precisa marcar a consulta para os próximos três a dez dias, para garantir o recebimento de cuidados de acompanhamento adequados.

Se o paciente estiver recebendo alta para outra instalação, um resumo por escrito de sua avaliação hospitalar e seu plano de tratamento (chamado registro de cuidado de transição) deverá ser enviado com ele, e outra cópia deverá ser enviada por fax ou transmitida para a instituição.

Independentemente de as pessoas receberem alta para outra unidade ou para casa, elas devem receber documentos que incluam as seguintes informações:

O motivo para a hospitalização

Os principais procedimentos ou exames realizados

O principal diagnóstico na alta

Quaisquer restrições ou modificações nutricionais recomendadas

Quaisquer restrições de atividade (como caminhar, exercitar-se ou dirigir) ou de movimento

A necessidade de dispositivos de assistência, como cadeira de roda, um andador, muletas, uma máquina de CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas) ou oxigênio

Instruções para cuidados de incisões cirúrgicas ou feridas

Se aplicável, instruções sobre como e quando medir a temperatura, a pressão arterial, o nível de glicose no sangue ou o peso após a alta

Uma lista de todos os sintomas que demandam contato com seu médico ou retorno ao setor de emergência

Datas e horas de consultas de acompanhamento com seus médicos

Uma lista de medicamentos atuais, incluindo quais doses devem ser administradas, a frequência das doses e por quanto tempo os medicamentos devem ser administrados

A equipe hospitalar deve examinar juntamente com a pessoa que está recebendo alta quaisquer alterações nos medicamentos anteriores ou quaisquer novos medicamentos que tenham sido iniciados. Além disso, a pessoa deve pedir que o médico responsável informe seu médico de família sobre os cuidados que ela recebeu durante a internação hospitalar por escrito, caso possível (um documento denominado resumo da alta), ou por telefone.

Às vezes, depois que as pessoas recebem alta, seu quadro clínico piora, e elas precisam retornar ao hospital para obter cuidado adicional.