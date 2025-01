Membros da equipe de cuidados hospitalares

Os nutricionistas registrados se especializaram no treinamento nutricional e médico que os ajuda a determinar as necessidades nutricionais de uma pessoa e a planejar as refeições das pessoas dentro e fora do hospital, conforme solicitação do médico responsável pelo tratamento. Ao planejar as refeições, os nutricionistas consideram as preferências alimentares pessoais, culturais e religiosas da pessoa.

Certos problemas de saúde têm exigências alimentares bastante específicas. Por exemplo, as pessoas com diabetes precisam de uma dieta com baixo teor de açúcar, e algumas pessoas com problemas renais precisam de uma dieta com baixo teor de potássio. Os nutricionistas podem aconselhar as pessoas sobre quais alimentos satisfazem essas exigências e quais alimentos devem ser evitados.