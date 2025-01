Um dia no hospital

Geralmente, o dia no hospital começa com a coleta de sangue pelo enfermeiro ou técnico, normalmente entre as cinco e oito horas da manhã. O sangue é coletado cedo para que os membros da equipe do hospital possam analisar os resultados relativamente cedo no dia.

As visitas dos médicos são realizadas, no mínimo, uma vez por dia. Durante essas visitas, um médico realiza as seguintes atividades:

Pergunta à pessoa sobre seus sintomas

Faz o exame físico necessário

Informa a pessoa sobre os exames programados e as alterações no plano de tratamento

Dá atualizações sobre seu progresso geral

Essas visitas costumam acontecer de manhã. O médico pode visitar as pessoas várias vezes por dia, se seus problemas forem graves ou estiverem piorando. Em alguns casos, é possível que o médico seja acompanhado por um enfermeiro, um farmacêutico, um residente ou uma combinação de profissionais de saúde.

Para se preparar para essas visitas, a pessoa (ou seu representante) pode fazer as seguintes atividades:

Anotar perguntas durante todo o dia para ajudá-las a lembrar do que gostariam de perguntar ao médico durante as visitas

Fazer anotações durante as visitas porque a quantidade de informações pode ser muito grande

Ter familiares e amigos presentes durante as visitas (sobretudo quando uma pessoa não puder se comunicar ou compreender a situação devido à demência ou outra doença grave)

Indicar um familiar para informar os outros familiares e amigos o que está acontecendo para que o médico ou outros membros da equipe do hospital não precisem repetir as informações

Uma vez que emergências podem ocorrer no hospital, o momento das visitas do médico pode ser imprevisível. As pessoas podem pedir que o médico informe o horário da visita com um período aproximado de uma a duas horas. Ter alguma ideia de quando o médico está vindo pode ser útil, caso familiares ou amigos queiram estar presentes. É possível que os cirurgiões façam fazer suas visitas bem cedo (entre as seis e as nove horas da manhã), caso tenham uma cirurgia marcada na parte manhã.

Outros membros da equipe normalmente entram várias vezes por dia no quarto e oferecem a maior parte dos cuidados no hospital. Eles incluem os seguintes:

Enfermeiros, que costumam administrar medicamentos às pessoas

Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que podem entrar regularmente para ajudar com exercícios

Assistentes de enfermagem (também chamados de técnicos de enfermagem) que ajudam as pessoas a se alimentarem, irem ao banheiro e realizarem tarefas de cuidados pessoais, caso necessitem de ajuda

Os membros da família podem talvez ajudar a prestar cuidados no hospital, mas devem coordenar esses cuidados com a equipe do hospital para torná-los tão eficazes, seguros e eficientes quanto possível.

Enfermeiros e outros membros da equipe incentivam que todas as pessoas internadas se levantem da cama, a menos que o médico exija que permaneçam acamadas devido ao seu problema de saúde. Ficar na cama por longos períodos pode causar muitos problemas, incluindo fraqueza muscular, coágulos sanguíneos, constipação intestinal (consulte Problemas devidos ao repouso no leito). Para ajudar a evitar esses problemas, as pessoas podem caminhar pelos corredores várias vezes ao dia e comer em uma cadeira ao lado da cama, em vez de comer na cama. As pessoas devem verificar com seu enfermeiro se podem realizar essas atividades sozinhas ou se precisam de supervisão ou ajuda de um membro da equipe.

As refeições são entregues no quarto do hospital. Depois que uma dieta for receitada para atender às necessidades médicas de uma pessoa, ela pode solicitar refeições antecipadamente a partir do cardápio do hospital. Se a pessoa tiver problemas de comunicação, um membro da equipe pode ajudá-la a pedir comida. Se a comida não for solicitada, uma refeição pré-selecionada que atenda às necessidades médicas da pessoa é enviada. Caso uma dieta especial (por exemplo, uma dieta com baixo teor de açúcar para uma pessoa com diabetes) tenha sido receitada, talvez a pessoa não possa pedir alguns dos itens do cardápio. Uma vez que alguns problemas de saúde precisam de dietas especializadas, as pessoas e os familiares geralmente não devem trazer comida de casa ou de um restaurante para o hospital, salvo se autorizado pelo enfermeiro ou nutricionista.