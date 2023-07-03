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間質性肺疾患の概要

（びまん性肺疾患）

執筆者：Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
レビュー/改訂 2023年 7月
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間質性肺疾患は，肺胞中隔の肥厚，線維芽細胞の増殖，コラーゲン沈着，および（疾患が進行した場合は）肺線維化を特徴とする，多様な疾患の集合である。間質性肺疾患は様々な基準によって分類しうる（例，急性か慢性か，肉芽腫性か非肉芽腫性か，原因がわかっているか不明か，肺原発性か全身性疾患に続発するものか，喫煙歴があるかないか）。

数多くの原因が存在し，大半の全身性リウマチ性疾患と職業曝露，多くの薬物，および一部の違法薬物がその中に含まれる（間質性肺疾患の原因の表を参照）。原因不明のいくつかの間質性肺疾患は特徴的な組織像，臨床的特徴，または臨床像を示すことから，独特の疾患と考えられており，例として以下のものが挙げられる：

明らかな原因のない間質性肺疾患の患者の最も大きい場合，30％において，主に特徴的な病理組織学的所見によって疾患が区別されており，これらの疾患は特発性間質性肺炎と呼ばれている。

表＆コラム
表＆コラム

間質性肺疾患の原因

カテゴリー

全身性リウマチ性疾患

強直性脊椎炎（まれ）

自己免疫性筋炎

ベーチェット病（非常にまれ）

グッドパスチャー症候群

IgG-4関連疾患

混合性結合組織病

関節リウマチ

シェーグレン症候群

全身性エリテマトーデス

全身性強皮症

薬物療法と違法薬物

薬物（一部）：アミオダロン，ブレオマイシン，ブスルファン，カルバマゼピン，免疫チェックポイント阻害薬，クロラムブシル，コカイン，シクロホスファミド，フェニトイン，フレカイニド，ヘロイン，メルファラン，メサドン，メトトレキサート，メチルフェニデート，メチセルジド（methysergide），鉱油（慢性の微小吸引による），ニトロフラントイン，ニトロソウレア系薬物，プロカルバジン，シリコン（皮下注射）

遺伝性疾患

ファブリー病（まれ）

家族性肺線維症

ゴーシェ病（まれ）

ヘルマンスキー-パドラック症候群

神経線維腫症

ニーマン-ピック病（まれ）

肺胞微石症

肺胞タンパク症

結節性硬化症

特発性間質性肺炎

急性間質性肺炎

特発性器質化肺炎

剥離性間質性肺炎

特発性胸膜肺実質線維弾性症（idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis）

特発性肺線維症

リンパ球性間質性肺炎

非特異性間質性肺炎

呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患

職業および環境曝露

無機性（一部）：アルミニウム肺（アルミニウム金属粉末への曝露による），石綿肺，バリウム症，ベリリウム症炭坑夫塵肺，重金属への曝露（例，カドミウム，コバルト，酸化チタン，タングステン，炭化バナジウム），放射線による線維化，鉄肺症，珪肺症，スズ肺症，タルク塵肺

有機性（一部）：サトウキビ肺症（bagassosis），愛鳥家肺（bird fancier’s lung）（鳥飼病），コーヒー労働者肺（coffee worker’s lung），農夫肺（farmer’s lung），温水浴槽肺（hot tub lung），加湿器肺（humidifier lung），麦芽労働者肺（malt worker’s lung），カエデ樹皮加工者肺（maple bark stripper’s lung），キノコ栽培者肺（mushroom worker’s lung），茶栽培者肺（tea grower’s lung）（過敏性肺炎を参照）

血管炎

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

巨細胞性動脈炎（まれ）

多発血管炎性肉芽腫症

顕微鏡的多発血管炎

結節性多発動脈炎（まれ）

高安動脈炎（まれ）

その他の雑多な疾患

アミロイドーシス

慢性の誤嚥

好酸球性肺炎，急性および慢性

リポイド肺炎

リンパ脈管筋腫症

肺ランゲルハンス細胞組織球症

サルコイドーシス

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