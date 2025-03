Vitamina A

La carenza alimentare di vitamina A è tradizionalmente trattata con vitamina A palmitato in olio di 60 000 unità internazionali (UI) (18 000 mcg di attività retinolo equivalente) 1 volta/die per via orale per 2 giorni, seguita da 4500 UI per via orale 1 volta/die. In presenza di vomito o di malassorbimento o se una xeroftalmia è probabile, può essere somministrato un supplemento per via intramuscolare.

Una supplementazione viene anche somministrata ai pazienti con morbillo in quanto la carenza di vitamina A è un fattore di rischio per il morbillo grave; il trattamento con vitamina A riduce la durata della malattia e potrebbe ridurre la gravità dei sintomi ed il rischio di morte. Le dosi sono basate sull'età:

≥ 12 mesi (compresi gli adulti): 200 000 UI (60 000 mcg di attività retinolo equivalente)

6-11 mesi: 100 000 UI (30 000 mcg di attività retinolo equivalente)

< 6 mesi: 50 000 UI (15 000 di attività retinolo equivalente)

La dose viene somministrata per via orale 1 volta al giorno per 2 giorni, con una terza dose almeno 2 settimane dopo.

I neonati da madri con infezione da HIV devono ricevere 50 000 UI (15 000 mcg di attività retinolo equivalente) entro 48 ore dalla nascita. La somministrazione giornaliera di abbondanti dosi, per un periodo prolungato di tempo, deve essere evitata, specialmente nei lattanti, perché può causare tossicità (1).

Nelle donne in gravidanza o durante l'allattamento, i dosaggi profilattici o terapeutici non devono superare 10 000 UI (3000 mcg di attività retinolo equivalente)/die per evitare i possibili danni al feto o al lattante.