Cancro dell'uretra

Generalmente escissione o ablazione

Per i tumori distali superficiali o minimamente invasivi dell'uretra anteriore, il trattamento consiste nell'escissione chirurgica, nella terapia radiante (interstiziale o a combinazione di fasci interstiziali ed esterni), nell'elettrocoagulazione o nell'ablazione con il laser. I tumori anteriori più grandi e più profondamente invasivi e i tumori prossimali dell'uretra posteriore richiedono una terapia multimodale con interventi chirurgici radicali e derivazione urinaria, generalmente in combinazione con la chemioterapia e la radioterapia. La chirurgia prevede la dissezione bilaterale dei linfonodi pelvici e talvolta di quelli inguinali, spesso con la rimozione di parte della sinfisi pubica e dei rami pubici inferiori.