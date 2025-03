Imaging cardiaco (p. es., ecocardiografia, risonanza magnetica con enhancement tardivo del gadolinio)

Test genetici

Screening dei parenti di primo grado

La diagnosi di cardiomiopatia da non-compattazione è sospettata in pazienti con manifestazioni di aritmie o disturbi della conduzione in cui la valutazione standard (p. es., ecocardiografia) rivela anomalie della parete ventricolare tra cui ipertrofia, strati distinti e trabecoazioni profonde. Tuttavia, è spesso difficile distinguere i segni nella cardiomiopatia da non-compattazione da variazioni normali, in particolare nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra fisiologica o patologica, e quelli con altre cardiomiopatie e le pazienti gravide. La RM cardiaca con enhancement tardivo del gadolinio è di solito anche eseguita ed è più sensibile.

Ogni tecnica di imaging utilizza criteri di soglia di misurazione per migliorare la discriminazione. Diversi criteri di consenso (p. es., mediante ecocardiografia [1, 2] o RM [3]) sono stati sviluppati per facilitare la diagnosi. I pazienti con livelli significativi di fibrosi miocardica hanno una prognosi peggiore.

L'ECG e il monitoraggio del ritmo cardiaco ambulatoriale vengono eseguiti per valutare l'attuale stato del ritmo e vengono ripetuti ogni anno per guidare i farmaci antiaritmici o le terapie con dispositivi.

I pazienti con reperti suggestivi della malattia devono essere sottoposti a test genetici.

I familiari di primo grado dei pazienti devono essere sottoposti a valutazione clinica (ossia, per rilevare sintomi suggestivi di aritmia e/o insufficienza cardiaca), ECG ed ecocardiografia inizialmente e ripetuti ogni 1-3 anni. Il test genetico viene eseguito se il caso indice ha una mutazione identificata. I familiari che non sono portatori di questa mutazione non richiedono test.