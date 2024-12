Come si determina l’endometriosi?

Come si determina l’endometriosi?

Si sospetta endometriosi in caso di:

Dolore addominale intermittente con il ciclo mestruale o durante i rapporti sessuali

Difficoltà ad iniziare una gravidanza.

Per accertare la diagnosi di endometriosi il medico può esaminare l’addome con una sonda di visualizzazione flessibile (laparoscopia). La procedura avviene sotto anestesia e prevede l’inserimento della sonda di visualizzazione attraverso una piccola incisione accanto all’ombelico.

Altri esami, come analisi del sangue, ecografia, TC e radiografie, non sono molto attendibili per individuare l’endometriosi.