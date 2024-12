Problemi scolastici negli adolescenti

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

La scuola rappresenta una tappa fondamentale della vita di un adolescente. Difficoltà di ogni genere spesso si manifestano sotto forma di problemi scolastici.

Alcuni problemi scolastici sono

Paura di andare a scuola

Assenze ingiustificate (marinare la scuola)

Abbandono degli studi

Risultati scolastici inadeguati alle capacità

Dall’1 al 5% degli adolescenti sviluppa paura di andare a scuola. Questo timore può essere generalizzato o riferito a una persona in particolare (un insegnante o un altro studente, vedere Bullismo) o a un evento scolastico (come la lezione di educazione fisica). L’adolescente può manifestare sintomi fisici, come dolore addominale, oppure può semplicemente rifiutarsi di andare a scuola. Il personale scolastico e i familiari hanno il compito di cercare di capire ed esaminare il motivo e incoraggiare l’adolescente a frequentare la scuola.

Gli adolescenti che marinano spesso la scuola o si ritirano definitivamente decidono in modo cosciente di abbandonarla. Questi soggetti, in generale, acquisiscono poche conoscenze scolastiche e ottengono scarso successo o soddisfazione dalle attività correlate alla scuola. Spesso assumono comportamenti devianti, che si manifestano con la pratica di una sessualità non protetta, il consumo di droghe e la violenza.

Gli adolescenti a rischio di abbandono degli studi devono essere informati di altre possibilità educative, come formazione professionale, corsi parauniversitari e programmi alternativi.

Diagnosi dei problemi scolastici degli adolescenti Valutazione dell’apprendimento e della salute mentale In generale, gli adolescenti con significativi problemi scolastici devono essere sottoposti a valutazioni per l’apprendimento e a una valutazione dello stato di salute mentale. Per sostenere la partecipazione a scuola può essere necessario un educatore professionale.

Trattamento dei problemi scolastici degli adolescenti Trattamento di problemi specifici

Cambiamenti nell’ambiente didattico

Supporto e incoraggiamento generali I problemi specifici vengono trattati con supporto e incoraggiamento nel momento in cui compaiono. Cambiamenti nell’ambiente didattico possono essere di grande aiuto per gli adolescenti che hanno difficoltà. La legislazione federale statunitense in materia di istruzione in caso di disabilità (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)) richiede alle scuole di valutare e offrire servizi idonei, mediante piani educativi personalizzati (individualized education plan, IEP), agli studenti con problemi di apprendimento o che non realizzano il potenziale accademico previsto.