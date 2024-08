Problemi comportamentali degli adolescenti

L’adolescenza è un periodo di sviluppo dell’indipendenza. Tipicamente, gli adolescenti esercitano la propria indipendenza ponendo interrogativi o sfide e talvolta infrangendo le regole. I genitori e i medici devono differenziare gli errori di giudizio occasionali, tipici e prevedibili a questa età, da una tendenza a comportamenti inadeguati che richiede un intervento professionale. La gravità e la frequenza delle infrazioni rappresentano elementi indicativi. Ad esempio, consumo regolare di alcolici, frequenti episodi di violenza, assenteismo da scuola senza permesso (assenze ingiustificate) e furti sono molto più significativi rispetto a episodi isolati delle stesse attività. Altri segnali di allarme di un possibile disturbo comportamentale includono il deterioramento del rendimento scolastico e la fuga da casa. A destare particolare preoccupazione sono gli adolescenti che, durante un alterco, provocano gravi lesioni a se stessi o ad altri, o utilizzano un’arma.

Poiché gli adolescenti sono molto più indipendenti e mobili rispetto a quando erano bambini, spesso sono fuori dal diretto controllo fisico degli adulti. In queste circostanze, il comportamento degli adolescenti è determinato dal loro processo decisionale, che non è ancora maturo. I genitori guidano, piuttosto che controllare direttamente, le azioni degli adolescenti. Gli adolescenti che avvertono calore e sostegno da parte dei genitori e i cui genitori trasmettono aspettative chiare sul comportamento dei figli e stabiliscono limiti e un monitoraggio costante hanno meno probabilità di sviluppare problemi gravi.

Nello stile genitoriale autorevole, i figli contribuiscono a stabilire le aspettative e le regole della famiglia. Questo stile genitoriale comporta l’impostazione di limiti, che sono importanti per lo sviluppo sano degli adolescenti. Lo stile genitoriale autorevole, a differenza di quello autoritario (nel quale i genitori prendono decisioni con minimo contributo da parte del proprio figlio) o permissivo (nel quale i genitori pongono pochi limiti), promuove con maggiore probabilità comportamenti maturi.

In genere, i genitori autorevoli attuano un sistema di privilegi graduali, in cui inizialmente vengono attribuite all’adolescente piccole responsabilità, come il prendersi cura di un animale, eseguire lavori domestici, acquistare abbigliamento, decorare la propria stanza o gestire una paghetta. Se l’adolescente dimostra di saper gestire bene una responsabilità o un privilegio per un certo periodo di tempo, acquisisce il diritto a ulteriori responsabilità e privilegi, come uscire con gli amici senza i genitori e guidare. Al contrario, scarso giudizio o scarsa capacità di assumersi le responsabilità causano una perdita dei privilegi. Ogni nuovo privilegio richiede uno stretto controllo da parte dei genitori per garantire che le regole stabilite vengano rispettate.

I genitori e i figli adolescenti, talvolta, si scontrano quasi su ogni argomento. In queste situazioni, il fattore fondamentale è proprio il controllo. Gli adolescenti vogliono sentire di poter prendere decisioni o contribuire alle decisioni che riguardano la loro vita e i genitori hanno paura di consentire ai figli di prendere decisioni sbagliate. In queste situazioni tutti traggono beneficio dalla capacità dei genitori di focalizzare gli sforzi sulle attività tipiche dell’età (frequenza scolastica, partecipazione alle responsabilità domestiche) piuttosto che sul modo di esprimersi (abbigliamento, pettinatura, divertimento preferito).

L’intervento professionale è necessario se gli adolescenti sono dominati da comportamenti pericolosi o inaccettabili nonostante gli sforzi più strenui da parte dei genitori. L’uso di sostanze è una causa comune di problemi comportamentali e i disturbi da uso di sostanze richiedono un trattamento specifico. I problemi comportamentali possono anche essere sintomi di disturbi dell’apprendimento, depressione o altri disturbi di salute mentale. Tali disturbi richiedono in genere una consulenza psicologica; gli adolescenti che soffrono di disturbi di salute mentale possono trarre beneficio dal trattamento farmacologico. Qualora non riescano a limitare i comportamenti pericolosi nei figli adolescenti, i genitori possono richiedere l’aiuto della giustizia e di un funzionario che vigili sul ragazzo per far valere ragionevoli regole familiari.

(Vedere anche Introduzione ai problemi negli adolescenti.)

Disturbi specifici del comportamento I disturbi comportamentali distruttivi sono comuni durante l’adolescenza. Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) è il disturbo menale più comune nell’infanzia e spesso persiste nell’adolescenza e in età adulta. Tuttavia, gli adolescenti con difficoltà di attenzione possono presentare invece un altro disturbo come depressione o difficoltà di apprendimento. Nonostante l'ADHD sia spesso trattato con farmaci stimolanti (come anfetamine o metilfenidato), che possono potenzialmente essere abusati, tale trattamento non sembra aumentare il rischio di sviluppare un disturbo da uso di sostanze e può persino ridurne il rischio. D’altra parte, alcuni adolescenti lamentano sintomi di disattenzione nel tentativo di ottenere la prescrizione di stimolanti, sia come ausilio allo studio che per scopi ricreativi. Altri comportamenti distruttivi comuni dell’infanzia includono disturbo oppositivo provocatorio e disturbo della condotta. Questi disturbi vengono normalmente trattati con la psicoterapia per l’adolescente e con la consulenza e il sostegno per i genitori.