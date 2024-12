Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD)

Valutazione medica

La diagnosi di ADHD si basa sul numero, sulla frequenza e sulla gravità dei segni. I bambini devono presentare 6 o più segni di disattenzione o di iperattività e impulsività (o 6 di ciascun gruppo per diagnosticare l’ADHD di tipo combinato; vedere Segni di ADHD). I segni devono essere presenti in almeno 2 ambienti separati (normalmente a casa e a scuola), in modo che la reazione del bambino a problemi specifici in una situazione non sia confusa con ADHD. La presenza di segni solo a casa o solo a scuola e mai altrove non viene definita ADHD, poiché tali segni potrebbero scaturire dalla situazione specifica. I segni devono inoltre essere più pronunciati rispetto a quanto previsto per il livello di sviluppo del bambino e devono essere presenti per almeno 6 mesi. Spesso la diagnosi risulta difficile, in quanto dipende dalla valutazione soggettiva dell’osservatore. In più, i bambini che sono principalmente disattenti possono non essere notati fino a quando il rendimento scolastico non viene compromesso.

Non è disponibile alcun esame di laboratorio per il disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività. La compilazione dei questionari sui vari aspetti comportamentali e dello sviluppo può aiutare il medico a formulare una diagnosi. Poiché i disturbi dell’apprendimento sono comuni, molti bambini vengono sottoposti a test psicologici per valutare la presenza di ADHD e individuare uno specifico disturbo dell’apprendimento come causa della disattenzione o come problema coesistente.

Vengono inoltre eseguiti un esame obiettivo e talvolta varie analisi del sangue e di altro tipo per escludere altri disturbi.