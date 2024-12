Colangiopatia ischemica

Il dotto biliare danneggiato s’infiamma, si restringe (causando una stenosi), oppure avvengono entrambe le cose. Poi, il flusso biliare rallenta o si blocca. Se la bile non è trasportata rapidamente al fegato e ai dotti biliari, il pigmento nella bile (bilirubina) tende ad accumularsi nel sangue e a depositarsi nella cute. Per questo motivo, si verifica una pigmentazione giallastra della cute e delle sclere (ittero). Il restringimento o il blocco può impedire alla bile (che contiene pigmenti come la bilirubina) di riversarsi nell’intestino tenue e di essere escreta con le feci. Ciò comporta uno scolorimento delle feci e, poiché si ha una maggiore escrezione della bile con le urine, l’urina si scurisce.

Il prurito è un sintomo frequente, che spesso esordisce a partire da mani e piedi ma, di solito, interessa tutto il corpo. Il prurito peggiora di notte. Talvolta può insorgere un’infezione alle vie biliari (colangite), che provoca dolore addominale, brividi e febbre.