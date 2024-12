Lesioni delle unghie delle mani e dei piedi

Mangiarsi le unghie (onicofagia) di solito non causa problemi di lunga durata o gravi, tranne qualora venga danneggiato il letto ungueale. Tuttavia, vi sono alcune possibili complicanze:

Alterazioni della struttura o della forma delle unghie, o di entrambe (distrofie)

Infezioni (batteriche, micotiche, e/o virali), in genere conseguenti a traumi e lesioni di piccole aree dell’unghia

Problemi dentali

Se l’onicofagia cronica interrompe l’unitarietà ungueale, che spesso determina infiammazione della matrice ungueale, possono svilupparsi distrofie ungueali. Le unghie possono sviluppare solchi orizzontali, depressioni e aree rilevate e l’onicofagia cronica può determinare un accorciamento permanente delle unghie. La cuticole sono quasi sempre danneggiate, con conseguente distruzione del “sigillo” impermeabile delle unghie, che causa assottigliamento e desquamazione ungueale e aumenta il rischio di infezione. Alla fine, la cicatrizzazione può interessare le cuticole e la matrice, rendendo la distrofia irreversibile.

Le infezioni batteriche sono spesso causate da batteri del genere stafilococco e streptococco, ma possono essere dovute a Pseudomonas aeruginosa. Possono svilupparsi sacche di pus (ascessi) intorno all’unghia (come nella paronichia) o sull’estremità delle dita (chiamato patereccio). Se non drenate chirurgicamente in modo tempestivo, queste possono determinare la perdita permanente dell’unghia. Alterazioni ungueali permanenti possono svilupparsi persino se viene eseguito il drenaggio chirurgico.

Le infezioni micotiche, tipicamente da lievito Candida, sono molto comuni e possono manifestarsi anche in coloro che si fanno la manicure frequentemente. Le infezioni micotiche delle unghie di solito causano gonfiore delle pliche ungueali e una distrofia ungueale lieve; talvolta provocano la parziale separazione della lamina ungueale dal letto ungueale o la perdita completa della lamina ungueale (onicolisi). La lesione cronica delle cuticole, delle unghie e della cute circostante determina un’infiammazione cronica, che costituisce il punto d’ingresso delle infezioni nelle unghie. I farmaci antimicotici applicati direttamente sulle unghie (topicamente), spesso in combinazione con un corticosteroide topico, di solito sono un trattamento efficace se il paziente smette di mangiarsi le unghie.

Le infezioni virali comunemente includono quelle da papillomavirus umano, che causa verruche. Lesioni in piccole aree attorno all’unghia costituiscono il punto d’ingresso del virus nelle unghie. Queste infezioni sono difficili da eliminare e si diffondono facilmente tra le dita delle mani e da queste alla bocca e alle labbra. Le verruche possono essere esteticamente sgradevoli e stressanti.

Le complicanze dentali possono includere la deturpazione o lo spostamento dei denti. Anche i rischi di malattia gengivale e infezione sono aumentati.

Molte persone presentano una forma lieve di onicofagia e la semplice consulenza di un medico riguardo alle possibili complicanze (che spesso non conoscono) può incoraggiarle a tentare di smettere di mangiarsi le unghie. Alcuni si vergognano dell’onicofagia. Le tecniche per interrompere l’abitudine possono includere l’applicazione di uno smalto per unghie con sapore sgradevole o una manicure di lunga durata che ostacola la possibilità di mordere le unghie, come l’applicazione di uno smalto in polvere acrilica. Raramente, un’onicofagia grave o ossessiva può essere un segno di un problema psichico o un disturbo d’ansia e la persona deve essere valutata da uno specialista in igiene mentale.