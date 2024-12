Corticosteroidi e immunosoppressori

Talvolta, asportazione dell’occhio interessato

Il trattamento dell’oftalmia simpatica normalmente prevede l’assunzione di corticosteroidi per via orale più un altro tipo di farmaco che sopprime il sistema immunitario (immunosoppressore) e viene assunto per lungo tempo.

Talvolta il medico asporta un occhio gravemente leso entro 2 settimane dalla perdita della vista per minimizzare il rischio di comparsa di oftalmia simpatica nell’occhio illeso. Tuttavia, la procedura di asportazione è effettuata solo quando vi è una perdita della vista completa nell’occhio leso e non vi sono possibilità di recuperarla.