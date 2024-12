Antibiotici

L’infezione iniziale viene trattata con doxiciclina (un tipo di antibiotico chiamato una tetraciclina), assunta per via orale. L’assunzione dell’antibiotico prosegue fino al miglioramento delle condizioni e alla scomparsa della febbre per 5 giorni, ma deve durare almeno 7 giorni. In genere, sono necessarie 2 settimane di trattamento. Per la malattia grave può essere necessario un ciclo di trattamento più lungo.

Sebbene alcune tetracicline assunte per più di 10 giorni possano causare pigmentazione dei denti nei bambini di età inferiore agli 8 anni, un breve ciclo (da 5 a 10 giorni) di doxiciclina è raccomandato per i bambini di qualsiasi età e può essere utilizzato senza causare la pigmentazione o l’indebolimento dello smalto dei denti (vedere anche Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining [CDC: ricerca sulla doxiciclina e pigmentazione dei denti]).