Quali sono le cause dei tumori cerebrali pediatrici?

Nella maggior parte dei casi le cause dei tumori cerebrali pediatrici non sono note. Tuttavia, il rischio di sviluppare un tumore cerebrale è maggiore se i bambini sono esposti a una quantità elevata di radiazioni alla testa o presentano alcuni disturbi ereditari, come la neurofibromatosi.