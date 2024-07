Quali sono le cause della condromalacia della rotula?

La condromalacia della rotula spesso è la conseguenza di una rotula non allineata, che quindi non scivola in modo fluido sopra l’articolazione del ginocchio. La corsa o altre attività che comportano una flessione ripetuta del ginocchio, provocano un raschiamento della parte posteriore della rotula contro le ossa del ginocchio, che può danneggiare la cartilagine sotto la rotula.