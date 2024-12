Come si diagnosticano il gigantismo o l’acromegalia?

Di solito è facile accorgersi della crescita eccessiva in un bambino. Negli adulti invece può trascorrere molto tempo prima di notare la crescita anomala delle ossa tipica dell’acromegalia, in quanto questa crescita avviene in maniera graduale.

Se il medico sospetta un caso di gigantismo o acromegalia, procederà nel modo seguente: