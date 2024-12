Come viene diagnosticata una fissurazione anale?

Di solito le fissurazioni vengono diagnosticate semplicemente esaminando l’ano.

Talvolta è necessario un esame del retto con una mano guantata o un anoscopio (una piccola sonda utilizzata per esaminare l’ano). In presenza di sanguinamento il medico esamina l’intestino inferiore con una sonda più lunga per valutare l’eventuale presenza di un’altra causa del sanguinamento.