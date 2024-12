Molte persone si preoccupano un po’ del proprio aspetto. I medici diagnosticano il dismorfismo corporeo solo se le preoccupazioni riguardo al proprio aspetto:

è molto perturbante

causano un notevole dispendio di tempo

causa problemi nella vita quotidiana

In molti casi, le persone affette da dismorfismo corporeo si vergognano di parlare con il medico delle proprie preoccupazioni o non ritengono che queste siano un problema. Di conseguenza, il disturbo può non essere evidente per anni.