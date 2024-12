Una persona con disposofobia vuole conservare gli oggetti, anche se non hanno alcun valore e vi non è spazio a sufficienza per riporli.

La sintomatologia della disposofobia include:

Spazi abitativi talmente pieni da risultare inutilizzabili, tranne che per la conservazione degli oggetti.

Spazi abitativi il cui estremo ingombro crea un rischio di incendio o causa un’infestazione da animali o organismi nocivi

Il rifiuto di disfarsi degli oggetti, per l’erronea convinzione che gli oggetti sono unici, speciali o saranno necessari in futuro

Turbamento al pensiero di disfarsi degli oggetti

L’accaparramento compulsivo di animali è un tipo di disposofobia in cui si raccolgono decine o addirittura centinaia di animali domestici che non è possibile nutrire o assistere in modo adeguato.