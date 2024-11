Porfiria acuta intermittente

I soggetti con attacchi gravi vengono trattati con eme somministrato per via endovenosa. I livelli plasmatici e urinari di acido delta-aminolevulinico e porfobilinogeno diminuiscono rapidamente e i sintomi scompaiono in genere entro pochi giorni. Se la terapia è ritardata, anche la guarigione ritarda e si può verificare un danno nervoso anche permanente.

Può inoltre essere utile la somministrazione di destrosio per via orale (o per via endovenosa, in caso di vomito), soprattutto nei soggetti in cui l’attacco sia dovuto a una dieta ipocalorica a basso contenuto di carboidrati; tuttavia, tale terapia è meno efficace della somministrazione di eme.

Il dolore può essere controllato con farmaci (come paracetamolo e oppioidi).

La nausea, il vomito, l’ansia e l’irrequietezza vengono trattati con farmaci fenotiazinici per un breve periodo di tempo. Per la nausea è anche possibile somministrare ondansetron.

L’insonnia può essere trattata con l’idrato di cloralio o con le benzodiazepine a basso dosaggio, ma non con i barbiturici. La ritenzione urinaria può essere risolta grazie al drenaggio delle urine tramite un catetere.

Il medico si assicura che il soggetto non faccia uso di nessun farmaco che è noto per scatenare un attacco e, se possibile, tenta di far luce sugli altri fattori che possono aver contribuito alla genesi dell’attacco stesso.

Il trattamento delle convulsioni è problematico, poiché molti dei farmaci anticonvulsivanti comunemente utilizzati peggiorerebbero l’attacco. Il levetiracetam è un farmaco anticonvulsivante che sembra sicuro per l’uso.

È possibile utilizzare i beta-bloccanti per trattare la tachicardia e l’ipertensione arteriosa.