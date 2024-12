Ipolipidemia

Nell’abetalipoproteinemia (sindrome di Bassen-Kornzweig), non è praticamente presente il colesterolo LDL e l’organismo non è in grado di produrre chilomicroni e lipoproteine a densità molto bassa (VLDL). Di conseguenza, l’assorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili è notevolmente ridotto.

I sintomi si manifestano per la prima volta durante l’infanzia. La crescita è inadeguata. Le evacuazioni contengono grasso in eccesso (una condizione chiamata steatorrea), che può conferire alle feci un aspetto untuoso, un odore particolarmente sgradevole e una maggiore probabilità di galleggiare in acqua. Compare una degenerazione retinica che induce cecità (questa condizione è simile alla retinite pigmentosa). Il sistema nervoso centrale può essere compromesso e questo induce perdita di coordinazione (atassia) e disabilità intellettiva.

La diagnosi viene effettuata tramite esami del sangue. Viene effettuata anche una biopsia dell’intestino. Vengono eseguiti anche test genetici.

Sebbene l’abetalipoproteinemia non possa essere curata, l’assunzione di dosi elevate di vitamina E può ritardare o rallentare la progressione delle lesioni del sistema nervoso centrale. Il trattamento include anche integratori alimentari di grassi e vitamine A, D, e K.