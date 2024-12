Si formula una diagnosi di fattori psicologici che influiscono su altre condizioni mediche quando il modo di porsi o i comportamenti hanno un effetto negativo su una patologia fisica del soggetto.

(Vedere anche Panoramica sulla somatizzazione e i disturbi a essa correlati.)

L’atteggiamento del soggetto o il suo comportamento può influire negativamente su qualsiasi patologia (come il diabete mellito, una cardiopatia o l’emicrania) o sui sintomi (come il dolore). L’atteggiamento e il comportamento possono aggravare una patologia o i sintomi, portando talvolta al ricovero o a una visita al pronto soccorso. Ad esempio, un grave stress può temporaneamente indebolire il cuore o lo stress cronico causato dal lavoro può aumentare il rischio di ipertensione arteriosa. Per colpa del disturbo può inoltre aumentare il rischio di soffrire, morire o di incorrere in un’invalidità.

Secondo il manuale diagnostico psichiatrico standard, i fattori che possono peggiorare una patologia medica includono i seguenti:

Il diniego del significato o della gravità dei sintomi

Il diniego della necessità di trattamento

Non attenersi al piano terapeutico prescritto

Non sottoporsi alle analisi raccomandate

Fattori psicologici che influiscono su altre condizioni mediche vengono diagnosticati se un fattore psicologico influisce chiaramente sulla progressione di una patologia.

Il trattamento prevede