Disturbo borderline di personalità (DBP)

I soggetti con disturbo borderline di personalità temono l’abbandono, in parte perché non vogliono restare da soli. Talvolta si sentono come se non esistessero affatto, spesso quando non hanno qualcuno che si prenda cura di loro. Spesso si sentono vuoti dentro.

Quando i soggetti con questo disturbo sentono di stare per essere abbandonati, di solito diventano timorosi e arrabbiati. Ad esempio, possono andare in preda al panico o diventare furiosi quando qualcuno che considerano importante ritarda di qualche minuto o annulla un impegno. Presumono che questi passi falsi siano causati da come si sente la persona nei loro confronti, piuttosto che da circostanze estranee. Possono credere che un impegno sociale annullato significhi che l’altra persona li rifiuta e di essere sbagliati. L’intensità della loro reazione rispecchia la loro sensibilità al rifiuto.

I soggetti con disturbo borderline di personalità possono empatizzare e prendersi cura di un’altra persona ma solo se sentono che l’altra persona ci sarà per loro ogniqualvolta ne avranno bisogno. Sebbene desiderino rapporti intimi e prendersi cura degli altri, è difficile per loro sostenere rapporti stabili. Tendono ad avere aspettative molto elevate su come dovrebbero comportarsi le persone che sentono vicine e i loro sentimenti riguardo a un rapporto possono oscillare in modo rapido e intenso.