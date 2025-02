Come viene diagnosticata l’emofilia?

I medici sospettano l’emofilia in un bambino (specialmente se maschio) che sanguina molto e presenta facilmente lividi, soprattutto se ha familiari affetti da emofilia.

Per la diagnosi di emofilia i medici eseguono esami del sangue per stabilire se il sangue coagula a una velocità normale e se i fattori della coagulazione sono presenti in quantità sufficiente.

Test genetici possono indicare se una donna è portatrice dei geni anomali che causano l’emofilia. Le donne in gravidanza con tali geni possono sottoporre a test il bambino già durante la gravidanza.