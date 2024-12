Come si tratta la PTI?

I medici trattano la PTI con:

Corticosteroidi

Farmaci per aiutare l’organismo a produrre più piastrine

Farmaci per rallentare il sistema immunitario

Raramente, un intervento chirurgico per asportare la milza (splenectomia)

In caso di sanguinamento pericoloso per la vita, i medici possono procedere a una trasfusione di piastrine. Le trasfusioni di piastrine di solito non hanno grande successo, perché gli anticorpi presenti nel sangue attaccano anche le piastrine trasfuse.

L’asportazione della milza può aiutare a mantenere più alto il numero di piastrine circolanti nel sangue.

Negli adulti la PTI generalmente è di lunga durata (cronica), mentre nei bambini spesso si risolve spontaneamente.