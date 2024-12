Introduzione alle urgenze odontoiatriche

Alcune patologie odontoiatriche richiedono un trattamento immediato per alleviare il fastidio e ridurre al minimo il danno alle strutture della bocca. Le urgenze odontoiatriche includono

Per alleviare il dolore e il fastidio, è possibile assumere paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (ad esempio l’ibuprofene) per via orale. In caso di dolore acuto potrebbe essere necessario abbinare questi a farmaci più potenti, come gli antidolorifici oppiacei prescrivibili, ad esempio la codeina, l’idrocodone o l’ossicodone. Per alleviare il dolore derivante da un intervento chirurgico, è possibile alternare ibuprofene e paracetamolo ogni 3 ore per un breve periodo di tempo.

Per trattare le infezioni causate da problemi dentali, medici e dentisti prescrivono penicillina, amoxicillina, azitromicina o clindamicina.

I soggetti affetti da particolari cardiopatie o alcuni soggetti con un sistema immunitario debole e una protesi articolare ricevono antibiotici per prevenire infezioni cardiache (endocardite) o articolari che possono derivare da alcuni interventi odontoiatrici invasivi.