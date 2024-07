Complicanze in seguito al trattamento odontoiatrico

Il sanguinamento in seguito all’estrazione di un dente è normale. La presenza di sangue in bocca può essere fuorviante, perché una piccola quantità di sangue può mischiarsi con la saliva, conferendo un aspetto più grave di quanto in realtà sia. Di solito è possibile arrestare il sanguinamento esercitando una costante pressione sul sito dell’intervento per la prima ora, in genere facendo mordere alla persona una garza. La procedura potrebbe dover essere ripetuta due o tre volte. È importante mantenere la garza (o una bustina di tè) ferma in posizione per almeno un’ora. Molti problemi di sanguinamento persistono perché la persona rimuove continuamente la medicazione per controllare se il sangue si è arrestato. Se il sanguinamento persiste per diverse ore, è opportuno avvertire il dentista. Questi potrebbe dover pulire l’area sanguinante e chiuderla con punti chirurgici (suture).

In caso di terapia con anticoagulanti (farmaci che prevengono la formazione di coaguli) come il warfarin o l’aspirina (anche in caso di assunzione sporadica), è necessario informarne il dentista una settimana prima dell’intervento, perché questi farmaci aumentano la tendenza al sanguinamento. Il medico può regolare il dosaggio del farmaco o sospenderlo temporaneamente qualche giorno prima dell’intervento chirurgico dopo un consulto con il dentista.