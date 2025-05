I sintomi dei tumori cardiaci maligni sono essenzialmente gli stessi dei tumori cardiaci benigni e variano in base alla sede del tumore. Tuttavia, i sintomi dei tumori maligni tendono a peggiorare più rapidamente rispetto a quelli delle forme benigne in quanto i tumori maligni crescono molto più rapidamente.

Altri sintomi includono l’improvviso sviluppo di insufficienza cardiaca (che causa respiro affannoso e affaticamento), aritmie (che causano palpitazioni, debolezza o svenimento) e sanguinamento e accumulo di liquido all’interno del pericardio, fattori che possono interferire con la funzionalità cardiaca e causare un tamponamento cardiaco.

I sintomi dei tumori cardiaci metastatici compaiono assieme ai sintomi causati dal tumore originale e da eventuali metastasi presenti altrove nell’organismo. Per esempio, i pazienti con tumore del polmone metastatizzato al cuore possono avere problemi di respirazione, affaticamento e tossire sangue.

I tumori cardiaci maligni primitivi possono anch’essi diffondersi (metastatizzare) ad altre zone del corpo. Le metastasi possono essere localizzate nella colonna vertebrale (causando dolore), in tessuti adiacenti o in organi come i polmoni (causando difficoltà di respirazione e tosse con emissione di sangue) e nel cervello (causando anomalie nella funzione dei nervi).