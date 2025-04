National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD): चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण के साथ-साथ खान-पान के विकारों से ग्रस्त लोगों और उनके परिवारों के लिए पीयर-टू-पीयर सहायता समूहों, स्वयं-सहायता, और अन्य सेवाओं की एक्सेस।