L’hypertension pulmonaire est actuellement classée dans les 5 groupes suivants selon sa cause :

Hypertension artérielle pulmonaire

Insuffisance cardiaque gauche (insuffisance cardiaque et maladie cardiaque valvulaire)

Affections pulmonaires ou taux bas d’oxygène dans le sang

Troubles chroniques qui entraînent le déplacement des caillots sanguins vers les poumons

D’autres mécanismes (y compris l’hypertension pulmonaire pour laquelle la cause n’est pas claire)

L’hypertension artérielle pulmonaire peut être provoquée par de nombreuses affections différentes. Elle apparaît parfois sans cause évidente (idiopathique). Chez les femmes, l’incidence de l’hypertension pulmonaire idiopathique est 2 fois plus importante que chez les hommes ; l’âge moyen du diagnostic est d’environ 35 ans. Un certain nombre de mutations génétiques ont été identifiées dans des familles où cette affection est présente. On ne connaît pas encore le mécanisme par lequel ces mutations génétiques héréditaires provoquent une hypertension pulmonaire. Un certain nombre de médicaments, de drogues et de toxines ont été identifiés comme facteurs de risque d’hypertension artérielle pulmonaire, tels que la fenfluramine (et d’autres médicaments apparentés), les amphétamines, les inhibiteurs de protéine-kinases (comme le dasatinib), la cocaïne et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Si des ISRS sont pris par une femme enceinte au-delà de 20 semaines de grossesse, le risque d’hypertension pulmonaire chez le nouveau-né est plus élevé que la normale. Une hypertension artérielle pulmonaire peut également se développer chez les personnes présentant certaines affections, telles qu’une hypertension portale, une infection par le VIH, des maladies cardiaques congénitales, une schistosomiase et des maladies rhumatismales systémiques, comme la sclérose systémique (sclérodermie).

L’insuffisance cardiaque gauche est l’une des causes les plus courantes d’hypertension pulmonaire. L’insuffisance cardiaque gauche peut survenir chez les personnes qui souffrent depuis longtemps d’une hypertension artérielle ou d’une maladie des artères coronaires. Quand le cœur gauche ne peut pas pomper normalement le sang vers le corps, le sang reflue dans les poumons et y accroît la tension artérielle. L’incapacité du cœur à se relâcher de manière appropriée peut également entraîner le refoulement du sang dans les poumons, ce qui contribue à l’hypertension pulmonaire.

Des troubles pulmonaires ou un taux d’oxygène bas dans le sang peuvent également conduire à l’hypertension pulmonaire. En cas de maladie des poumons, le cœur doit fournir plus d’effort pour pomper le sang au travers de ceux-ci. L’une des causes les plus fréquentes en est la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Avec le temps, la BPCO détruit les petites cavités aériennes (alvéoles) et les petits vaisseaux sanguins (capillaires) dans les poumons. L’unique et la plus importante cause d’hypertension pulmonaire dans les cas de BPCO est le resserrement (constriction) des artères pulmonaires qui survient en raison des faibles niveaux d’oxygène dans le sang. D’autres pathologies qui abaissent les taux d’oxygène dans le sang, telles qu’une apnée du sommeil ou le fait de vivre ou séjourner pendant une longue période dans des lieux à haute altitude, peuvent aussi induire l’hypertension pulmonaire. D’autres troubles pulmonaires susceptibles de causer l’hypertension pulmonaire comprennent la fibrose pulmonaire, la mucoviscidose, la sarcoïdose, ainsi qu’une perte significative de tissu pulmonaire suite à une opération ou une blessure.

Certaines affections chroniques peuvent entraîner des caillots sanguins à répétition (chroniques), généralement dans les veines profondes des jambes (thrombose veineuse profonde). Les caillots sanguins présents dans les jambes peuvent se déplacer jusqu’au système veineux et au côté droit du cœur pour se loger dans les artères pulmonaires ou les ramifications plus petites de ces artères dans les poumons, ce qui entraîne une embolie pulmonaire. Si ces caillots ne se résorbent pas correctement, les artères pulmonaires peuvent devenir plus étroites et se rigidifier. Cela cause un type d’hypertension pulmonaire appelé hypertension pulmonaire thromboembolique chronique.

Causes de l’hypertension pulmonaire impliquant d’autres mécanismes : affections hématologiques (comme l’anémie hémolytique chronique et la drépanocytose), affections systémiques (comme une maladie rénale chronique, l’histiocytose à cellules pulmonaires de Langerhans et la lymphangioléiomyomatose).