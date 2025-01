Tumeurs osseuses primitives malignes

L’ostéosarcome est le type le plus fréquent de tumeur osseuse cancéreuse primitive si l’on considère le myélome multiple comme une tumeur hématologique. Même si les ostéosarcomes sont fréquents surtout chez les personnes âgées de 10 à 25 ans, ils peuvent survenir à n’importe quel âge. Il existe une prédisposition génétique, en particulier chez les enfants porteurs du gène du rétinoblastome héréditaire et du syndrome de Li-Fraumeni. Les personnes plus âgées atteintes de la maladie de Paget qui ont fait l’objet d’une radiothérapie osseuse pour un autre cancer, ou présentent des zones de tissu osseux mort (ce que l’on appelle infarctus osseux) et d’autres affections, développent parfois ce type de tumeur. Les ostéosarcomes se développent généralement dans ou autour du genou, mais peuvent apparaître dans n’importe quel os. Ils ont tendance à se diffuser (métastaser) dans les poumons ou d’autres os. En général, ces tumeurs entraînent des douleurs et un gonflement.

Des radiographies sont effectuées, mais le prélèvement d’un échantillon de tissu pour examen au microscope (biopsie) est nécessaire au diagnostic de l’ostéosarcome. Les personnes doivent passer une radiographie thoracique et une tomodensitométrie (TDM) pour détecter si le cancer s’est métastasé au poumon et une scintigraphie osseuse pour détecter si le cancer s’est propagé aux autres os. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomographie par émission de positons (TEP) associée à la tomodensitométrie (TEP-TDM) sont d’autres examens d’imagerie également réalisés.

Ostéosarcome Image Image publiée avec l’aimable autorisation des Drs Michael J. Joyce et Hakan Ilaslan.

Plus de 65 % des personnes ayant ce type de tumeur survivent pendant au moins 5 ans après le diagnostic lorsqu’une chimiothérapie est administrée et que le cancer ne s’est pas métastasé. Si la chimiothérapie détruit pratiquement tout le cancer, la chance de survie d’au moins 5 ans est supérieure à 90 %. Dans la mesure où les interventions chirurgicales se sont améliorées, il est généralement possible de sauver le membre concerné et de le reconstruire. Par le passé, le membre touché devait souvent être amputé.

Les ostéosarcomes sont généralement traités en associant chimiothérapie et chirurgie. En général, le traitement commence par la chimiothérapie. La douleur persiste souvent pendant cette phase de traitement. Ensuite, la tumeur est retirée chirurgicalement sans la découper. Le fait de découper la tumeur propage ses cellules, ce qui peut entraîner une récidive du cancer dans la même région. La chimiothérapie continue après l’intervention chirurgicale.