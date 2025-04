Les kystes osseux anévrismaux se développent généralement avant 25 ans et leur cause est inconnue. Ces kystes sont composés de plusieurs sacs remplis de sang qui sont regroupés. Ces kystes surviennent généralement à proximité des bords internes des os longs (os de la partie supérieure du bras et de la cuisse), mais pratiquement tous les os peuvent être touchés. Les kystes tendent à grossir lentement. La douleur et le gonflement sont fréquents. Le kyste peut être présent depuis quelques semaines jusqu’à un an avant que le diagnostic soit posé.

Kyste osseux anévrismal du poignet Image Image publiée avec l’aimable autorisation des Drs Michael J. Joyce et Hakan Ilaslan.

Pour diagnostiquer un kyste osseux anévrismal, les médecins réalisent des radiographies et une imagerie par résonance magnétique (IRM). Les médecins prélèvent également un échantillon de tissu afin de l’examiner au microscope (biopsie).

L’ablation chirurgicale du kyste total est le traitement le plus efficace, mais parfois les kystes récidivent, tout particulièrement s’ils ne sont pas retirés complètement. On peut aussi injecter de la doxycycline (antibiotique), de l’albumine, et de l’air qui forme une mousse injectable, dans un kyste osseux anévrismal. Plusieurs injections peuvent être nécessaires. D’autres formulations contenant de l’alcool ont également été utilisées. La radiothérapie doit être évitée lorsque cela est possible, car des tumeurs cancéreuses se développent parfois ensuite. Cependant, la L’ablation chirurgicale du kyste total est le traitement le plus efficace, mais parfois les kystes récidivent, tout particulièrement s’ils ne sont pas retirés complètement. On peut aussi injecter de la doxycycline (antibiotique), de l’albumine, et de l’air qui forme une mousse injectable, dans un kyste osseux anévrismal. Plusieurs injections peuvent être nécessaires. D’autres formulations contenant de l’alcool ont également été utilisées. La radiothérapie doit être évitée lorsque cela est possible, car des tumeurs cancéreuses se développent parfois ensuite. Cependant, laradiothérapie peut représenter le traitement de choix pour les kystes au niveau de la colonne vertébrale qui ne peuvent pas être traités chirurgicalement ou par injection et qui compriment la moelle épinière.