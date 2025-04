Tumeurs articulaires

La tumeur ténosynoviale à cellules géantes (également connue sous le nom de synovite villonodulaire pigmentée [SVNP]) entraîne le gonflement et la croissance de la membrane de l’articulation. Cette croissance abîme le cartilage et l’os autour de l’articulation. La membrane produit également un excès de liquide, qui peut causer douleur et gonflement. Le processus entraîne souvent l’apparition de liquide sanguinolent dans l’articulation. La tumeur ténosynoviale à cellules géantes touche généralement une articulation.

Le traitement est généralement chirurgical, mais les récurrences ne sont pas rares. Le péxidartinib, un médicament pris par voie orale, est utilisé pour diminuer la croissance de la tumeur, mais uniquement si les symptômes sont sévères et ne sont pas soulagés par la chirurgie. Le péxidartinib est disponible aux États-Unis uniquement dans les centres d’oncologie via le programme d’évaluation et d’atténuation des risques du fabricant. Le médicament peut provoquer une lésion hépatique grave et potentiellement mortelle chez certaines personnes.

Un remplacement total de l’articulation peut être nécessaire en cas de récidive après traitement. Dans de rares cas, après plusieurs synovectomies, la radiothérapie est parfois utilisée.