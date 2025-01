Maladie osseuse de Paget

Normalement, les cellules qui détruisent l’os vieilli (ostéoclastes) et les cellules qui fabriquent l’os nouveau (ostéoblastes) fonctionnent en équilibre afin de préserver la structure et l’intégrité de l’os. Dans la maladie de Paget, les ostéoclastes et les ostéoblastes deviennent hyperactifs dans certaines régions de l’os et le taux de résorption et de formation osseuses (que l’on appelle remodelage osseux) augmente considérablement dans ces régions. Les régions hyperactives augmentent en volume, mais présentent une structure anormale et fragile.

La cause de la maladie de Paget est inconnue chez la plupart des personnes. La maladie tend à avoir un caractère familial. Des anomalies génétiques spécifiques et identifiées sont à l’origine d’environ 10 % des cas de maladie de Paget, et d’autres anomalies génétiques sont probablement à l’origine d’autres cas. De même, certains signes suggèrent l’implication possible d’un virus. Cependant, il n’est pas prouvé que la maladie est contagieuse.