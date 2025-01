Mesures pour soulager la douleur

Parfois, injection d’un corticoïde ou chirurgie

Le traitement de l’arthrose de la main peut comprendre des exercices de mobilisation articulaire en eau chaude (afin de réduire la douleur lors des mouvements et pour donner la plus grande souplesse possible aux articulations), le repos, l’application intermittente d’orthèses pour éviter les déformations et l’utilisation d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), appliqués localement ou administrés par voie orale, afin de réduire la douleur et la tuméfaction.

Parfois, en cas d’atteinte articulaire sévère, il peut être nécessaire d’injecter un corticoïde afin de réduire la douleur et d’augmenter la motricité.

Parfois, dans les formes d’arthrose avancées et si les traitements ne sont pas efficaces, on peut procéder à la reconstruction ou à la fusion chirurgicale de l’articulation. La base du pouce est l’articulation de la main qui nécessite le plus souvent une intervention chirurgicale pour l’arthrose.